Οικονομία

Κορονοϊός: πώς θα λειτουργούν στο εξής τα κομμωτήρια (βίντεο)

Τα κομμωτήρια άνοιξαν σήμερα τις πόρτες τους για τους πελάτες τους. Τα μέτρα ασφαλείας, η χρήση μάσκας και όσα πρέπει να προσέξουμε.