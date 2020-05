Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Εισήγηση για άνοιγμα των καταστημάτων νωρίτερα αν δεν υπάρχουν κρούσματα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι σκέψεις του υπουργείου Ανάπτυξης για τα καταστήματα στην εστίαση. Τι θα γίνει με τις τιμές στις μάσκες.

Για το άνοιγμα των καταστημάτων, τις μάσκες αλλά και για τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης σύμφωνα με την Eurostat η Ελλάδα σημείωσε επιτυχία, όχι μόνο στην πανδημία του κορονοϊού , αλλά και στον τομέα της οικονομίας, καθώς όπως έδειξε η ανακοίνωση, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η Ελλαδα ήταν η χώρα με την μικρότερη πτώση του κλίματος οικονομικής εμπιστοσύνης από όλες τις χώρες της Ευρώπης και αυτό όπως είπε σημαίνει ότι ο Έλληνας πολίτης αισθάνθηκε ασφαλής ως προς το οικονομικό του μέλλον σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Υπογράμμισε ακόμα ότι «δεν θα αφήσουμε τους ανθρώπους της εστίασης μόνος τους», ενώ υπάρχουν διάφορες σκέψεις για την στήριξή τους, όπως το να δοθεί επιπλέον χώρος στο εξωτερικό του καταστήματος, ώστε να μπορούν να βγάλουν τραπέζια έξω και να τηρούνται οι αποστάσεις.

Παράλληλα, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης υπάρχουν και σκέψεις για φορολογικού τύπου κίνητρα για τα καταστήματα στην εστίαση, που όπως είπε, θα δεχθούν πολύ μεγάλο πλήγμα μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο.

Επίσης, αποκάλυψε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα εισηγηθεί να ανοίξουν νωρίτερα τα καταστήματα εστίασης εφόσον δεν υπάρχουν κρούσματα κορονοϊού, αυτή την εβδομάδα που επανερχόμαστε σταδιακά στην κανονικότητα.

Σχετικά με τις μάσκες ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι σύμφωνα με τους ειδικούς και οι πάνινες μάσκες κάνουν δουλειά εφόσον, όπως είπε, απολυμανθούν και ακολουθηθούν οι κανόνες.

Παράλληλα, τόνισε ότι πολύ σημαντικό για την επιστροφή στην κανονικότητα είναι οι σημερινοί εργαζόμενοι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «είμαστε πρωταγωνιστές για την πορεία του ιού στην χώρα, όσοι επιστρέφουμε από σήμερα στις δουλειές μας».

Σχετικά με την χρήση μασκών στα σούπερ μάρκετ, τόνισε ότι από τους ειδικούς κρίθηκε ότι δεν είναι απαραίτητο να φορούν μάσκα οι πελάτες, αφού σε αυτά τα καταστήματα τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, ενώ υπογράμμισε ότι γενικά για την χρήση μάσκας «ακολουθούμε τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας».

Όσον αφορά στο θέμα με την διατίμηση στις μάσκες, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι είναι η ίδια συζήτηση με τα αντισηπτικά? . «Με την αύξηση της εγχώριας παραγωγής και την αύξηση στις εισαγωγές υπάρχει επάρκεια», ανέφερε και τόνισε πως «αν χρειαζόταν διατίμηση δεν θα διστάζαμε να την κάνουμε».

Τέλος, ανέφερε ότι υπάρχουν και φθηνές μάσκες με πενήντα λεπτά, ενώ όπως είπε «υπάρχουν και οδηγίες για να φτιάξουμε μάσκες μόνοι μας σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών».