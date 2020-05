Πολιτική

Κικίλιας στον ΑΝΤ1: Μέσα στην κρίση δυναμώσαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας (βίντεο)

Τι είπε για την πορεία της πανδημίας στην χώρα. Τι θα γίνει με τους επικουρικούς νοσηλευτές. Ποιο είναι το σχέδιο για τον τουρισμό.

«Η αξία της ανθρώπινης ζωής φάνηκε μέσα σε αυτή την πανδημία», τόνισε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετώπισε την κρίση του κορονοϊού.

«Μέσα στην κρίση δυναμώσαμε το Σύστημα Υγείας, η προσπάθεια θα συνεχιστεί και θα ενταθεί» υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας, τονίζοντας ότι «προσπαθήσαμε να αυξήσουμε την δύναμη του ΕΣΥ και αυξήσαμε τα κρεβάτια στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας».

Παράλληλα, εξήρε το έργο των Ελλήνων γιατρών και επιστημόνων, λέγοντας ότι «εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες μας».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις προσλήψεις ο Υπουργός Υγείας είπε πως «πρέπει να πιστωθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι πήρε μέτρα από πάρα πολύ νωρίς για να προστατευθούν οι Έλληνες», τονίζοντας ότι «υπάρχει κράτος που προσπαθεί».

Όπως είπε ο κ. Κικίλιας «προσλάβαμε πάνω από 4000 υγειονομικούς κατά την διάρκεια της πανδημίας», ενώ όπως είπε στόχος είναι οι επικουρικοί νοσηλευτές που προσλήφθηκαν να μονιμοποιηθούν, ενώ όπως είπε, υπάρχει προκήρυξη για πρόσληψη 946 γιατρών, που θα είναι μόνιμοι. ?

Σχετικά με το θέμα του τουρισμού ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι «κάνουμε γρήγορα βήματα, όχι όμως βιαστικά» και σημείωσε ότι «η φάση που μπήκαμε από σήμερα, είναι πολύ σημαντική».

«Αν τηρήσουμε τα μέτρα και φροντίσουμε τις ευπαθείς ομάδες τις επόμενες ημέρες θα πάμε καλά», ανέφερε ο Υπουργός Υγείας και πρόσθεσε ότι στην συνέχεια «θα ξέρουμε πως μπορούμε να ελέγξουμε πρώτα τον εσωτερικό τουρισμό και μετά τους τουρίστες από το εξωτερικό».



Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, «τον Ιούλιο θα ξέρουμε τι θα γίνει με τον τουρισμό. Πάμε σταδιακά, προσεκτικά και οργανωμένα».