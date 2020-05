Κοινωνία

Βίντεο της ΕΛΑΣ: Μαζί τα καταφέραμε, μαζί θα συνεχίσουμε

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το "ευχαριστώ" της Ελληνικής Αστυνομίας στους πολίτες για την αναγνώριση, την στήριξη και την εμπιστοσύνη!

Το δικό τους “ευχαριστώ” στους Έλληνες πολίτες λένε οι αστυνομικοί σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ, με αφορμή τη σημερινή πρώτη φάση της άρσης των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας εν μέσω πανδημίας.

“Εμείς, οι Έλληνες αστυνομικοί κάνουμε το χρέος μας απέναντι σε όλους εσάς, τους πολίτες. Σας ευχαριστούμε γιατί για άλλη μια φορά αναγνωρίζετε το έργο μας, μας συμπαραστέκεστε, μας δίνετε δύναμη, μας εμπιστεύεστε” αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία στο βίντεο της.

Καταλήγει δε με τη φράση: Μαζί τα καταφέραμε, μαζί προσπαθούμε, μαζί θα συνεχίσουμε!