Κορονοϊός: θρήνος για γυναίκα που πέθανε στο “Αττικόν”

Ακόμα ένα θύμα από τις επιπλοκές του κορονοϊού στη χώρα μας...

Τους 145 έφθασαν οι νεκροί στη χώρα μας από τις επιπλοκές του κορονοϊού.

Σήμερα έχασε τη ζωή της μια 88χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλευόταν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Αττικόν.

Η άτυχη ηλικιωμένη είχε σοβαρά υποκείμενα νοσήματα και παρά τη μάχη που έδωσε, δεν τα κατάφερε...

Το απόγευμα της Κυριακής ανακοινώθηκαν έξι νέα κρούσματα κορονοϊού στην χώρα μας ανεβάζοντας έτσι το συνολικό αριθμό των κρουσμάτων στην Ελλάδα σε 2.626. Από αυτά 595 (22,7%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1303 (49,6%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Άλλοι 36 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. 8 (21,6%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 92% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. Το ευτυχές είναι ότι 78 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Έχουν συνολικά ελεγχθεί περισσότερα από 79.332 κλινικά δείγματα.