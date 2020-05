Πολιτισμός

Μπέζος στο ΑΝΤ1: Αδιανόητο να μην υπάρχει πολιτιστική παραγωγή το καλοκαίρι (βίντεο)

Για την ανάγκη να υπάρξουν πολιτιστικές εκδηλώσεις το καλοκαίρι, αλλά με τρόπο ώστε να προστατευτεί η δημόσια υγεία, μίλησε ο γνωστός ηθοποιός στο «Πρωινό». Τι είπε για τα θέατρα και τις περιοδείες και την οικονομική στήριξη των καλλιτεχνών.