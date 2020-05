Κόσμος

Κορονοϊός: Δέηση για την θεραπεία των ασθενών από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δεν έγινε φέτος η ιστορική Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία την Κυριακή των Μυροφόρων λόγω κορονοϊού.

Δέηση υπέρ της θεραπείας των ασθενών και της ενίσχυσης όλων όσοι δοκιμάζονται από την πανδημία, ανέπεμψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο παρεκκλήσιο του θαυματουργού Αγιάσματος στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, χθες Κυριακή των Μυροφόρων, σε ειδικές συνθήκες περιοριστικών μέτρων.

Το κείμενο της Δέησης είχε συνταχθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και αναγνώστηκε μετά τη Θεία Λειτουργία, που τελέστηκε στο Καθολικό της Μονής, ιερουργούντος του μητροπολίτη Φιλαδελφείας Μελίτωνος, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Μητροπολίτη Σασίμων Γεννάδιο, υπεύθυνο της Μονής, να παρίστανται συμπροσευχόμενοι από το Ιερό Βήμα.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με παλαιά παράδοση, κάθε χρόνο, κατά την Κυριακή των Μυροφόρων, τελείται στην ιστορική αυτή Μονή Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία, κάτι που δεν συνέβη εφέτος, ύστερα από απόφαση του Παναγιωτάτου, λόγω των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού και των περιορισμών στις μετακινήσεις.

Προηγουμένως, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τέλεσε τρισάγιο στον Τάφο του πατριάρχη Δημητρίου, μνημονεύοντας όλους τους πατριάρχες, ιεράρχες και μεγάλους ευεργέτες του Γένους που αναπαύονται στον αυλόγυρο της Μονής. Ακολούθως μετέβη στο παρακείμενο Β΄ Κοιμητήριο της Μονής όπου τέλεσε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών.

Κατά τη διάρκεια του προσκυνήματός του στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, σε σύντομη ομιλία του ο κ.κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της "Higher Committee of Human Fraternity", της Επιτροπής που συνεστήθη τον Φεβρουάριο 2019, μετά την υπογραφή κοινής Δήλωσης από τον Πάπα Ρώμης και τον Μεγάλο Ιμάμη του Αλ-Αζχάρ για την επικράτηση της πανανθρώπινης αδελφοσύνης επί της γης, και με την οποία πρωτοβουλία τώρα καλούνται όλοι οι Θρησκευτικοί ηγέτες και οι πιστοί των διαφόρων θρησκειών, την 14η Μαΐου, να εντείνουν τις προσευχές τους προς τον άγιο Θεό να σώσει την ανθρωπότητα από τον μέγα κίνδυνο της πανδημίας με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη. Επίσης, να αποτελέσει την αφορμή, ώστε μετά την υπέρβαση αυτής της κρίσεως, όπως είπε ο Πατριάρχης, όλοι οι άνθρωποι να συνεργαστούν «με αγάπη, με αλληλεγγύη, με αμοιβαίο σεβασμό, ώστε ο κόσμος, που θα ακολουθήσει αυτή την παγκόσμια και σοβαρά κρίση, να είναι ένας κόσμος καλύτερος από αυτόν τον οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή».

«Κληθέν και το Οικουμενικό Πατριαρχείο να ενώσει τας προσευχάς του, και την σύμπραξίν του προς αυτή την ιερά κατεύθυνσιν, ασφαλώς εδέχθη να το πράξει και να καλέσει τα απανταχού τέκνα του να προσευχηθούν ιδιαιτέρως αυτήν την ημέρα, που είναι Πέμπτη, 14 Μαϊου, για την υπέρβαση της κρίσεως και την θεραπείαν των ασθενών, για την ενίσχυσιν των ιατρών, των νοσοκόμων, των εθελοντών και όλων των συμβαλλόντων εις αυτήν την ιεράν προσπάθειαν, και να έχουμε εις το εξής περισσοτέραν αγάπην, αμοιβαίον σεβασμόν και αλληλεγγύην, όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι λαοί, ώστε πράγματι να γίνεται και επί της γης το θέλημα του αγίου Θεού "ως εν ουρανώ". Αμήν».

Υπενθυμίζεται, ότι τον περασμένο Φεβρουάριο η "Higher Committee of Human Fraternity" προσκάλεσε τον Παναγιώτατο στο επετειακό συνέδριο που διοργάνωσε στο Αμπού Ντάμπι. Στην ομιλία του, ο Πατριάρχης είχε επισημάνει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι θρησκείες για την επικράτηση της ειρήνης στον κόσμο και την προώθηση του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης και διαφύλαξης των θεμελιωδών ελευθεριών.