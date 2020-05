Οικονομία

Κορονοϊός - Empty chairs: πρωτότυπη διαμαρτυρία στην εστίαση

Περισσότεροι από 30 σύλλογοι εστίασης από όλη την Ελλάδα καλούν όσους δραστηριοποιούνται στην εστίαση να ζητήσουν λύσεις για την επιβίωση του κλάδου.

Αγωνία και προβληματισμός επικρατεί στον κλάδο της εστίασης και των καφέ για την επόμενη μέρα.

Από την 1η Ιουνίου ανοίγουν με προϋποθέσεις μετά το lockdown, ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει πόσα από τα καταστήματα αυτά θα λειτουργήσουν ξανά.

Γι αυτό, οι εργαζόμενοι στον χώρο της εστίασης διαμαρτύρονται συμβολικά την Τετάρτη 06/05/2020 στις 20:00, ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα με μια πρωτότυπη εκδήλωση - διαμαρτυρία ως μέρος της πανευρωπαϊκής διαμαρτυρίας των ανθρώπων της εστίασης και του τουρισμού EMPTY CHAIRS - ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ.

Περισσότεροι από 30 σύλλογοι εστίασης από όλη την Ελλάδα καλούν όλους τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην εστίαση και τον τουρισμό να ζητήσουν το αυτονόητο: Λύσεις για την επιβίωση του κλάδου.

Την πρωτοβουλία έλαβε ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής Νομού Αχαΐας.