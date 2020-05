Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Πακέτο μέτρων για στήριξη της εστίασης

Τι είπε για την τήρηση των μέτρων στο δημόσιο, την τηλεργασία, αλλά και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Στη νομοθέτηση ενός πακέτου διευκολύνσεων προκειμένου να στηριχθεί ο χώρος της εστίασης θα προχωρήσει το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, τόνισε ο αρμόδιος υπουργός κ. Τάκης Θεοδωρικάκος στον ΣΚΑΙ.

«Είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα και τις θέσεις απασχόλησης και αφορά ιδίως στο χώρο της εστίασης τώρα το καλοκαίρι. Ο στόχος μας από κοινού με την ΚΕΔΕ -ετοιμάζουμε την πρόταση προκειμένου να τη νομοθετήσουμε- είναι να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του κοινόχρηστου χώρου που χρησιμοποιούν αυτά τα καταστήματα, όπου αυτό είναι εφικτό, με στόχο να έχουν την ίδια δυναμικότητα που είχαν πριν την εφαρμογή των μέτρων», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε ο κ. Θεοδωρικάκος οι επαγγελματίες που θα κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας δεν θα επιβαρυνθούν με επί πλέον τέλη, ενώ για εκείνους που δεν είναι εφικτή η χρήση αυτού του πλεονεκτήματος θα υπάρξει μείωση τελών προκειμένου να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών τις απέκλεισε με κατηγορηματικό τρόπο. Τόνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πανίσχυρη εντολή από τον ελληνικό λαό και επειδή υπάρχει αυτή η ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης μαζί του και ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο δεν υπάρχει λόγος για πρόωρες εκλογές. Και σημείωσε: «Οι Έλληνες έδωσαν ισχυρή εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανάπτυξη της οικονομίας και την δίκαιη κατανομή της. Διαπίστωσαν αυτούς τους 10 μήνες ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ισχυρή ηγεσία γιατί αντιμετώπισε με αποτελεσματικό τρόπο δύο πολύ έκτακτες καταστάσεις, την κρίση με την Τουρκία στο μεταναστευτικό και την κρίση του κορωνοϊού, άρα γνωρίζουν ότι έχουν την ηγεσία που χρειάζονται και δεν υπάρχει κανένας λόγος για πρόωρες εκλογές».

Για την τήρηση των μέτρων σημείωσε ότι ξεκίνησε κανονικά και επισήμανε: «Όσο πιο αυστηρά τηρήσουμε το πακέτο των μέτρων αυτές τις δύο εβδομάδες, τόσο πιο πιθανό είναι η άρση των υπολοίπων περιορισμών να γίνει πιο γρήγορα».

Ο κ. Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στην εφαρμογή των μέτρων στο δημόσιο, είπε ότι η προσέλευση των εργαζομένων γίνεται σε τρεις χρονικές φάσεις από τις 7.00 έως τις 10.00 και ότι με τηλεργασία συνεχίζει να εργάζεται περίπου το 30% των δημοσίων υπαλλήλων. Εξήγησε πως τουλάχιστον για δύο ακόμη εβδομάδες ενθαρρύνεται η τηλεργασία και πρόσθεσε πως εκτός από το ζήτημα του συγχρωτισμού, είναι μια εμπειρία θετική και πολλοί υπάλληλοι εργάζονται αποτελεσματικά από το σπίτι.

Στο ερώτημα εάν η τηλεργασία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μειώσεις προσωπικού στο δημόσιο, δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. «Η τηλεργασία έχει ως προϋπόθεση να υπάρχει ο άνθρωπος. Αν δεν υπάρχει ο άνθρωπος, δεν υπάρχει τηλεργασία. Κανείς να μην αμφιβάλει για την εργασία του», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε ότι είναι εκτός σχεδίου της κυβέρνησης οποιαδήποτε μείωση μισθού στον δημόσιο τομέα.

Ο υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι αναμορφώνεται το κράτος, γίνεται καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και ότι στο πλαίσιο της μεγάλης θεσμικής μεταρρύθμισης που ετοιμάζεται για ενίσχυση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και του ρόλου της Αυτοδιοίκησης θα υπάρξει μεταφορά αρμοδιοτήτων προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες.

«Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να μεταφερθούν και εργαζόμενοι προς την αυτοδιοίκηση», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος τονίζοντας ότι «η κινητικότητα είναι εξαιρετικά ουσιαστική. Πέρα από την ψηφιοποίηση, αυτή η κρίση ανέδειξε και τον τεράστιο ρόλο που έχει και το κοινωνικό κράτος στη ζωή της χώρας», είπε και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, όπως το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Εσωτερικών και το διεκπεραιώνει μέσω της Αυτοδιοίκησης και το οποίο αναβαθμίσθηκε με πρόσθετους εργαζόμενους αυτήν την χρονική περίοδο, καθώς και τα προγράμματα στήριξης και κοινωνικής αλληλεγγύης των ανθρώπων που είχαν και έχουν ανάγκη από τα στοιχειώδη και τα προγράμματα σίτισης. «Αυτά είναι παραδείγματα που δείχνουν ότι μπορεί η ψηφιοποίηση να προχωρά με γρήγορο ρυθμό αλλά πίσω από τους υπολογιστές υπάρχουν άνθρωποι», τόνισε.

Όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών γίνεται χρήση του συστήματος HRMS για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο «κουμπώνοντας τα προσόντα και τις ικανότητες, την εμπειρία με τους αντίστοιχους στόχους και το περιεχόμενο που έχει η θέση στην οποία εργάζεται»

Σε ό,τι αφορά τη σχέση προσλήψεων αποχωρήσεων από το δημόσιο ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι είναι μέχρι σήμερα 1:1.

Αναφερόμενος στη σχέση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και την πολιτική της κυβέρνησης ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε: «Η κυβέρνηση έκανε και κάνει τα πάντα για να στηρίξει την ιδιωτική οικονομία και τις θέσεις των εργαζομένων. Ήδη προχωρά στο ολιστικό της σχέδιο για ανασυγκρότηση της οικονομίας με πρώτο βάρος την ιδιωτική οικονομία . Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αμελήσουμε το δημόσιο τομέα του οποίου η λογική είναι να διευκολύνει την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση, καταργώντας την γραφειοκρατία. Θεωρώ ότι αυτό το διάστημα δείξαμε πολύ θετικά δείγματα γραφής, καθώς συμβάλαμε και στην ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και στην προσαρμοστικότητα. Συνήθως σε μεγάλες κρίσεις και καταστροφές όλοι οι Έλληνες το πρώτο που είχαν να πουν ήταν ότι το κράτος ήταν απών, είναι αποτυχημένο. Σε αυτήν την κρίση χάρη στις έγκαιρες αποφάσεις του πρωθυπουργού και ένα σχέδιο που εφαρμόσθηκε μεθοδικά οι πολίτες έδειξαν εμπιστοσύνη και αποδείξαμε ότι μπορούμε στα δύσκολα να βγάζουμε τον καλύτερο εαυτό μας και να προχωράμε μπροστά».