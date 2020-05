Πολιτισμός

Πέτσας: εντός της εβδομάδας λύση για τους καλλιτέχνες

Γνωστοποίησε ότι το μεσημέρι αναμένεται η πρώτη εικόνα από την νέα κανονικότητα, ενώ μηνύματα ομαλής μετάβασης μεταφέρουν από το πρωί και οι εμπλεκόμενοι υπουργοί.

“Είναι μια εβδομάδα μετάβασης. Είμαι αισιόδοξος ότι θα είναι καλή, γιατί αποδείξαμε ότι στεκόμαστε όλοι στο ύψος των περιστάσεων” τόνισε στο Θέμα 104,6 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής όλα κυλούν ομαλά στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στην αγορά. Ο ίδιος, γνωστοποίησε, ότι το μεσημέρι αναμένεται η πρώτη, αποκρυσταλλωμένη εικόνα από την νέα κανονικότητα, ενώ μηνύματα ομαλής μετάβασης μεταφέρουν από το πρωί προς το Μέγαρο Μαξίμου και οι εμπλεκόμενοι υπουργοί.

“Όλη αυτή η πορεία προς την νέα κανονικότητα έχει ένα ρίσκο, ότι είσαι σε αχαρτογράφητα νερά και πρέπει να κάνεις σταθερά βήματα, για να μην κάνεις κάποιο λάθος, να μην γλιστρήσεις” παρατήρησε ο ίδιος, εστιάζοντας, ωστόσο, στους κανόνες υγιεινής και προστασίας. “Θέλει προσοχή. Αν τηρούμε όλοι τους κανόνες υγιεινής και προστασίας, αν τηρούμε όλοι τους κανόνες ατομικής υγιεινής και προστασίας, τηρούμε τις αποστάσεις και ακούμε τις οδηγίες που έχουν δώσει και οι ειδικοί και μέχρι τώρα μας έφεραν μέχρι εδώ, θα πάμε μια χαρά”.

“Σημαντικό ζήτημα” οι καλλιτέχνες

Απαντώντας σχετικά με τις αντιδράσεις των καλλιτεχνών λόγω έλλειψης πόρων, ο κ. Πέτσας ανέφερε ότι σε όσους καλλιτέχνες είχαν ενεργές συμβάσεις στα τέλη Μαρτίου, καταβλήθηκε και σε αυτούς το ποσό των 800 ευρώ. Παράλληλα, οι άνεργοι προς το τέλος του 2019 είχαν δύο επιλογές “τις οποίες έχουμε ενεργοποιήσει” υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καθώς αρκετοί από αυτούς συμμετέχουν στα προγράμματα που έχει καταθέσει το υπουργείο Εργασίας για τους ανέργους, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι έχουν τύχει της στήριξης των 400 ευρώ.

Ταυτόχρονα,15 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί στο υπουργείο Πολιτισμού για ειδικά προγράμματα απορρόφησης των εργαζομένων του κλάδου, ενώ υπό επεξεργασία βρίσκεται το τελικό πρόγραμμα στήριξης για καλλιτέχνες που “ήταν εξαρτημένοι από την εποχικότητα” προανήγγειλε ο κ. Πέτσας, ώστε “να έχουμε ένα επεξεργασμένο σχέδιο και για αυτούς” μέσα στην εβδομάδα.

Διευθετήσεις και σε “εθνικό και σε κοινοτικό επίπεδο” χρειάζονται για την επανεκκίνηση του τουρισμού επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι “στα εποχικά καταλύματα πρέπει ο επιχειρηματίας να πεισθεί ότι θα έχει τζίρο”, φέρνοντας στο επίκεντρο την αναζήτηση λύσης στο θέμα των μεταφορών. Στην κατεύθυνση αυτή, “χρειάζεται λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο” ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι “η τουριστική σεζόν θα θιγεί αλλά δεν θα είναι χαμένη”. “Μέσα με τέλη Μαΐου θα έχουμε όλοι το πρόγραμμα” του τουρισμού, το οποίο έχει ήδη επεξεργαστεί το αρμόδιο υπουργείο ανακοίνωσε ο κ. Πέτσας, παρατηρώντας την ίδια ώρα πως “χωρίς κοινούς κανόνες στις αερομεταφορές, ο εξωτερικός τουρισμός δεν θα μπορεί να ανακάμψει”.

Η ενημέρωση σώζει ζωές

Ερωτηθείς σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης των ΜΜΕ για την ενημερωτικής καμπάνιας της πανδημίας, ο κ. Πέτσας έκανε λόγο για “απλή διαδικασία”, κατά την οποία “έχουμε έναν ανάδοχο που είναι ειδικός για τα θέματα αυτά” και “όλα τα μέσα -μιλάμε για εκατοντάδες μέσα σε όλη την επικράτεια- θα πληρωθούν κατευθείαν από το υπουργείο Οικονομικών”. “Θέλουμε να έχουμε την μέγιστη δυνατή κάλυψη, γιατί -όπως καταλαβαίνετε- η ενημέρωση σε αυτή τη φάση που διάγουμε σώζει ζωές” δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και εξήγησε ότι “πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με περισσότερα μηνύματα και πιο σ οχευμένα κοινά”.