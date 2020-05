Θεσσαλονίκη

Ζευγάρι έκρυβε ναρκωτικά στο τζάκι του σπιτιού του

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου!

Κύκλωμα το οποίο εισήγαγε ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης με σκοπό τη διακίνησή τους στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, εξάρθρωσε, κατόπιν επιχείρησης, η ΕΛ.ΑΣ. Ως μέλη της, ανακοινώθηκε ότι συνελήφθησαν τέσσερις Αλβανοί κι ένας Έλληνας, ηλικίας από 26 έως 54 ετών, ενώ, κατασχέθηκαν σχεδόν 2 κιλά κοκαΐνη και πάνω από 1,5 κιλό κάνναβη.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας 35χρονος και η 26χρονη σύζυγός του, Αλβανοί υπήκοοι, που χαρακτηρίζονται από την Αστυνομία ως ηγετικά στελέχη της εγκληματικής ομάδας. Το ανδρόγυνο συνελήφθη σε σπίτι που διατηρούσε στο Πανόραμα, όπου, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, εντοπίστηκε μέρος των κατασχεμένων ποσοτήτων ναρκωτικών, κάποιες από τις οποίες φαίνεται πως ήταν κρυμμένες μέσα σε τζάκι.

Ταυτόχρονα διεξήχθησαν έρευνες στις περιοχές Χορτιάτη και Ανάληψη, όπου συνελήφθησαν τα υπόλοιπα φερόμενα μέλη της συμμορίας. Εκτός από τα ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 67.000 ευρώ, δύο πιστόλια με 17 φυσίγγια, σημειωματάρια που αφορούσαν τη φερόμενη δράση της συμμορίας, όπως επίσης τρία Ι.Χ. αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες για τις μεταφορές.