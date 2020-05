Αθλητικά

UEFA: Ποιος βγαίνει Ευρώπη, αν δεν ολοκληρωθεί το Κύπελλο

Διευκρινίσεις για το τι θα ισχύσει με το ευρωπαϊκό εισιτήριο, που δίνει η κατάκτηση του κυπέλλου σε όσες χώρες δεν ολοκληρωθεί η σεζόν.

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία με επιστολή της στις ομοσπονδίες-μέλη της διευκρίνισε για το τι θα ισχύσει με το ευρωπαϊκό εισιτήριο, που δίνει η κατάκτηση του κυπέλλου σε όσες χώρες δεν ολοκληρωθεί η σεζόν.

Η UEFA ξεκαθαρίζει πως από την στιγμή που δεν θα αναδειχθεί κυπελλούχος ομάδα το ευρωπαϊκό εισιτήριο της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης θα πάρει η αμέσως επόμενη ομάδα στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Αν βέβαια η δεύτερη ομάδα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Champions League, τότε στο Europa League θα παίξει η τρίτη της βαθμολογίας. Αν κι αυτή θα παίξει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, τότε στο Europa θα λάβει μέρος η τέταρτη της βαθμολογίας και ούτω κάθε εξής.

Η UEFA θα περιμένει έως τα μέσα του μήνα για τις απαντήσεις των ομοσπονδιών για τη συνέχιση ή όχι της σεζόν και τότε θα προχωρήσει σε πιο λεπτομερείς οδηγίες.