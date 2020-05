Πολιτική

Μητσοτάκης: αποδέσμευση οικονομίας και κοινωνίας από τον κλοιό των μέτρων

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός για να την ενημερώσει για τις εξελίξεις στην προσπάθεια αντιμετώπισης του κορονοϊού.

Με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε την κυρία Σακελλαροπούλου για την αντιμετώπιση του COVID-19 και την οικονομική διάσταση της πανδημίας.

Σε συζήτηση, κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: "Πολύ χαίρομαι που σας επισκέπτομαι για πρώτη φορά δια ζώσης μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει, προφανώς, πολλές φορές και τηλεφωνικά, αλλά και μέσω skype, για να μπορέσω να σας ενημερώνω για τις εξελίξεις στο μέτωπο της μάχης την οποία δίνουμε για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Αλλά η σημερινή μου επίσκεψη σηματοδοτεί -και με θεσμικό τρόπο- τη μετάβαση στην επόμενη φάση αυτής της μεγάλης μάχης την οποία δίνουμε.

Όπως γνωρίζετε, από σήμερα προχωράμε πια στη σταδιακή αποδέσμευση της κοινωνίας και της οικονομίας από τον ασφυκτικό κλοιό των περιοριστικών μέτρων τα οποία επιβάλλαμε τις τελευταίες εβδομάδες και στα οποία πρέπει να τονίσω ότι οι Έλληνες πολίτες συμμορφώθηκαν με πειθαρχία και με πάρα πολύ υψηλό αίσθημα ευθύνης αλλά και αλληλεγγύης.

Και καθώς περνάμε τώρα στην επόμενη φάση, όπου δεν θα απαιτείται πια επίσημη ενημέρωση των Αρχών για οποιαδήποτε μετακίνηση, αυτή η αίσθηση της ατομικής ευθύνης αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, διότι καθώς θα κινούμαστε τώρα περισσότερο, θα πρέπει να φροντίζουμε τους τρεις βασικούς κανόνες τους οποίους έχουμε θέσει, την ατομική υγιεινή, τη μάσκα όποτε αυτή επιβάλλεται και τις αποστάσεις βέβαια. Αυτοί είναι οι κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να μας συνοδεύουν στη νέα μας καθημερινότητα.

Θέλω να τονίσω ότι η λήψη αυτών των προληπτικών μέτρων είναι μία πράξη σεβασμού στους συμπολίτες μας, για να μπορέσουμε να εξακολουθούμε να έχουμε αυτή την καθοδική πορεία της επιδημίας, πρέπει τώρα να είμαστε διπλά προσεκτικοί. Οι πρώτες ενδείξεις που έχω από το πρωί, παρακολουθώντας τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, είναι ότι και σήμερα οι συμπολίτες μας συμμορφώνονται στις υποδείξεις των ειδικών.

Και θέλω να κάνω μία δημόσια ενθάρρυνση, αυτές οι καλές συνήθειες να εξακολουθούν να συνεχίζουν να εκδηλώνονται και τις επόμενες εβδομάδες μέχρι που να έχουμε τα επόμενα θετικά νέα ότι καταφέραμε, πράγματι, και τώρα που απελευθερώνουμε την οικονομική δραστηριότητα, να μη δούμε μία νέα έξαρση των κρουσμάτων.

Σε κάθε περίπτωση θέλω, επίσης, να σας πω ότι η πρόθεσή μου είναι αυτήν την επικοινωνία να τη θεσμοθετήσουμε, να έχει πολύ τακτικά χαρακτηριστικά. Θεωρώ θεσμική μου υποχρέωση να σας ενημερώνω προσωπικά για όλα τα βασικά ανοιχτά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Οπότε, και πάλι, να σας ευχηθώ και στο γραφείο σας καλή επιτυχία για την ανάληψη των καθηκόντων σας. Καλή δύναμη, θα τη χρειαστούμε όλοι."

Από την πλευρά της η κ.Σακελλαροπούλου είπε:

"Χαίρομαι πολύ που σας υποδέχομαι εδώ και που εγκαινιάζουμε αυτή τη μορφή συνεργασίας από κοντά, όπως έχουμε τη δυνατότητα. Πράγματι, οι συνθήκες απομόνωσης που ζήσαμε στην πρώτη φάση, όπως την αποκαλούμε, της υγειονομικής κρίσης, νομίζω ότι ανέδειξαν κάποια θετικά στοιχεία. Αυτή η εντυπωσιακή ωριμότητα που επέδειξε το κοινωνικό σύνολο στη συμμόρφωση με τα υγειονομικά, με τους περιορισμούς, με τα μέτρα που υπέδειξαν οι αρμόδιοι επιστήμονες και οι κρατικοί φορείς, αυτό ήταν κάτι που νομίζω μας τιμά όλους και μας χαροποιεί, αλλά η ωριμότητα επιδείχθηκε νομίζω από όλους, δηλαδή, αυτό που είδαμε αναδείχθηκε η μεγάλη συμβολή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όχι μόνο χάρη στον ηρωισμό των γιατρών, νοσηλευτών, διασωστών και όλων των άλλων. Ο ιδιωτικός τομέας, οι συμπολίτες που συνέβαλαν, οι εργαζόμενοι, οι αποκαλούμενοι ντελιβεράδες, οι άνθρωποι στα σούπερ μάρκετ, οι πάντες. Ο σημαντικός ρόλος, η αυτοσυγκράτηση της Εκκλησίας στην κρίσιμη στιγμή. Όλοι πραγματικά.

Νομίζω ότι ο καθένας από τη μεριά του ανέδειξε το καλύτερο στοιχείο που όφειλε εδώ. Είχαμε και άλλα θετικά όπως, για παράδειγμα, τα μεγάλα βήματα στην ψηφιακή τεχνολογία που είδαμε. Προσπάθησα αυτές τις μέρες να σκεφτώ ακριβώς τα θετικά που μπορούμε να κρατήσουμε απ’ αυτή τη μεγάλη δοκιμασία που περάσαμε κι εμείς και η ανθρωπότητα περνάει βέβαια και συνεχίζει. Και νομίζω αυτό που γράφτηκε κατά κόρον ότι η Ελλάδα κατάφερε να γίνει ένα υπόδειγμα στη διαχείριση αυτή, διότι σώθηκαν ζωές και καταφέραμε να εντυπωσιάσουμε -πραγματικά κάθε μέρα παρακολουθεί κανείς στον ξένο Τύπο- και νομίζω ότι αυτή η επιτυχία έφερε τα μέτρα χαλάρωσης που αναφέρετε, ότι μπορούμε δηλαδή από σήμερα να προσπαθούμε, γιατί αυτό εξαρτάται από τη συνεχή επίδειξη ωριμότητας που επισημάνατε κι εσείς.

Θέλω να είμαι αισιόδοξη ότι θα συνεχίσουμε όλοι να πειθαρχούμε και να δεχόμαστε έτσι την εφαρμογή των μέτρων, γιατί βέβαια τα προβλήματα που είχε ο τόπος, μας περιμένουν. Η οικονομική κρίση και πάλι, τα προβλήματα, δηλαδή, πώς θα αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας από αυτή τη σκοπιά, η κρίση, η κλιματική, που υπήρχε και θα πρέπει όλες οι πολιτικές να προσαρμόζονται και σε αυτή. Νομίζω ότι φαντάζομαι θα συζητήσουμε και για αυτά στη συνέχεια και βέβαια το βάρος στην κυβέρνηση θα πέφτει πάντοτε για να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, αλλά θέλω να είμαι αισιόδοξη ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι χάρη στη συνεργασία που επιδείχθηκε σε αυτήν την περίοδο, ότι θα συνεχίσουμε και έτσι"

"Νομίζω ότι αποκτήσαμε ξανά εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στους θεσμούς, εμπιστοσύνη στο κράτος, εμπιστοσύνη στη συμπεριφορά του συμπολίτη μας, διότι αυτή η συλλογική προσπάθεια δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει επιτυχία, αν δεν αισθανόμαστε ότι όλοι κάνουμε αυτό το οποίο μας αναλογεί και όλοι επιμεριζόμαστε με δίκαιο τρόπο το βάρος είτε το βάρος του περιορισμού στο σπίτι είτε αύριο το βάρος της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Και αυτή την εμπιστοσύνη που τόσο πολύ ήταν το ζητούμενο τα χρόνια της κρίσης και ξαφνικά φαίνεται να την έχουμε κατακτήσει, είναι στο χέρι μας η ευθύνη, είναι δική μας περισσότερο, θα έλεγα και ακόμα περισσότερο της Εκτελεστικής Εξουσίας, να μπορέσει να τη διαφυλάξει και γιατί όχι να την ενισχύσει ακόμα περισσότερο", κατέληξε ο Πρωθυπουργός.