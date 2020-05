Κοινωνία

Κορονοϊός: η επιστροφή στην κανονικότητα μέσα από φωτογραφίες

Πώς λειτούργησαν σήμερα, πρώτη μέρα της άρσης των μέτρων, ΜΜΜ, κομμωτήρια, καταστήματα, αλλά και εκκλησίες!

Πρεμιέρα σήμερα για τη σταδιακή μετάβαση σε μια νέα κανονικότητα, με την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας και το άνοιγμα ορισμένων εμπορικών καταστημάτων.

Ρολά σήκωσαν πολλά καταστήματα από το πρωί, με τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής να έχουν την πρωτοκαθεδρία.

Την ίδια ώρα, με εντυπωσιακή συνέπεια πειθάρχησαν στα μέτρα προστασίας οι επιβάτες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Όσοι έμπαιναν στους σταθμούς του μετρό και στα λεωφορεία, φορούσαν μάσκες, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι, με αυστηρές συστάσεις στους παραβάτες.

Ανοικτές είναι από σήμερα και οι εκκλησίες για ατομική λατρεία.

Δείτε εικόνες από την επιστροφή στην κανονικότητα: