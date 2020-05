Life

Μιμή Ντενίση: δύσκολο καλοκαίρι για τα θέατρα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την καραντίνα, την ταινία που "φρέναρε" ο κορονοϊός και τις εκτιμήσεις της για την θερινή σεζόν.