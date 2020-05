Υγεία - Περιβάλλον

Αρκτούρος: επιστροφή στη φύση για τον Μπράντλεϊ και τον Κούπερ (εικόνες)

Μία δεύτερη ευκαιρία να ζήσoυν ως ελεύθερες αρκούδες στη φύση έχουν και πάλι ο Μπράντλεϊ με τον Κούπερ.

Τα δύο ορφανά αρκουδάκια είχαν βρεθεί κοντά σε στάνη στην Οινόη Κοζάνης τον Απρίλιο του 2019 από ιδιώτη που αφού τα βρήκε τα κράτησε για μία περίπου εβδομάδα πριν ειδοποιήσει τον Αρκτούρο.

Επί ένα χρόνο παρέμειναν υπό στενή παρακολούθηση και φροντίδα από τους ειδικούς του Αρκτούρου. Σε όλο αυτό το διάστημα οι φροντιστές τούς μάθαιναν τα μυστικά της επιβίωσης στη φύση, ό,τι δηλαδή θα τους δίδασκε η μητέρα τους και σταδιακά ανέπτυξαν συμπεριφορά άγριων αρκούδων.

Ο Μπράντλεϊ με τον Κούπερ μπήκαν σε κλουβιά μεταφοράς από την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του Αρκτούρου που στη συνέχεια τους απελευθέρωσε σε δασική περιοχή μακριά από ανθρώπινες εγκαταστάσεις και οικισμούς.