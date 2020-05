Πολιτική

Πέτσας: Η νέα κανονικότητα και τα μέτρα στήριξης για τους καλλιτέχνες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το πλάνο της κυβέρνησης και τα μέτρα στήριξης για επανεκκίνηση της οικονομίας ανέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Μπήκαμε από σήμερα το πρωί στη γέφυρα ασφάλειας που μας πάει σε μια νέα κανονικότητα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Στόχος είναι η σταδιακή και ασφαλής επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας ώστε να πάρουμε πίσω τις ζωές μας. Από σήμερα αίρονται οι περιορισμοί στις εντός του νομού μετακινήσεις, αλλά όχι στις μετακινήσεις προς την περιφέρεια και τα νησιά. Επανεκκινούν τη λειτουργία τους επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ώστε από σήμερα να μπορούμε να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε όλοι ένα βήμα».

Παράλληλα ο κ. Πέτσας τόνισε πως «όλοι ξέρουμε ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα» επισημαίνοντας πως «η επιστροφή στη νέα κανονικότητα μοιάζει με έξοδο από το λαβύρινθο».

Οφείλουμε να ακούμε τους ειδικούς

«Όλοι εμείς σαν το Θησέα πρέπει να ακολουθήσουμε ευλαβικά τον μίτο της Αριάδνης και να βγούμε ασφαλείς από τον λαβύρινθο της πανδημίας του κορονοϊού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας πως για το λόγο αυτό «οφείλουμε όπως κάναμε μέχρι τώρα να ακούμε τους ειδικούς». «Θα ήταν άλλωστε άδικο να χαθούν όσα πετύχαμε με θυσίες τους προηγούμενους μήνες. Ξέρουμε ότι η πορεία στη γέφυρα που άνοιξε σήμερα θα αξιολογείται καθημερινά» σημείωσε προσθέτοντας πως όπως τόνισε και ο πρωθυπουργός κάθε σχέδιο υπόκειται σε βελτιώσεις ή και αναθεωρήσεις ανάλογα με τις εξελίξεις.

Σε κάθε περίπτωση «θα πηγαίνουμε αργά, προσεκτικά και ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα». Επίσης πως στην πορεία αυτή θα μας συντροφεύουν συμπεριφορές και μέτρα προστασίας «αναγκαία για να μένουμε ασφαλείς: συχνό και σχολαστικό πλύσιμο χεριών, αποφυγή αγγίγματος στο πρόσωπο, τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας όπου αυτό είναι απαραίτητο και φυσικά παραμονή στο σπίτι και επικοινωνία με το γιατρό μας, με το πρώτο σύμπτωμα».

Κλειδί για την επιτυχία θα είναι η ατομική ευθύνη και η συλλογική μας ωριμότητα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε σε όλους τους τόνους πως όπως και στην πρώτη φάση έτσι και τώρα κλειδί για την επιτυχία θα «είναι η ατομική ευθύνη και η συλλογική μας ωριμότητα, η πειθαρχία και η εμπιστοσύνη στις υποδείξεις των ειδικών».

Σε ό,τι αφορά το Σύστημα Υγείας, ο κ. Πέτσας τόνισε πως στόχος είναι αφενός να παραμείνει σε πλήρη ετοιμότητα για τη μάχη ενάντια στον κορονοϊό και αφετέρου να επιστρέψει σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς.

«Τα νοσοκομεία ξεκινούν σταδιακά από σήμερα να επανέρχονται στην κανονική λειτουργία τους με την επανέναρξη των τακτικών χειρουργείων και των απογευματινών ιατρείων. Από σήμερα ξεκινά και η λειτουργία των πρώτων κινητών μονάδων του ΕΟΔΥ για τη διενέργεια τεστ σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών. Οι κινητές μονάδες εξυπηρετούν τρεις στόχους: α) τη διεξαγωγή διαγνωστικών τεστ, με προτεραιότητα τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και τις κλειστές δομές, (όπως για παράδειγμα γηροκομεία και φυλακές) -στα διαγνωστικά τεστ θα προστεθούν σταδιακά και τα τεστ αντισωμάτων-, β) τη συλλογή στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής λοιμωξιολόγων του υπουργείου Υγείας για τη διενέργεια των απαραίτητων επιδημιολογικών μελετών για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας, γ) την ενίσχυση των προσπαθειών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ώστε να γίνεται η καλύτερη και ταχύτερη δυνατή ιχνηλάτηση σε περίπτωση κρουσμάτων κορονοϊού.

Συνεχίζεται η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Στη συνέχεια ο κ. Πέτσας εξήγησε ότι για τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ θα προσληφθούν σταδιακά 1.100 άτομα, 500 νοσηλευτές, 500 οδηγοί και 100 διοικητικοί υπάλληλοι σε όλη την επικράτεια. Παράλληλα τόνισε ότι συνεχίζεται η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας καθώς προσλαμβάνεται υγειονομικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αυξάνονται οι ΜΕΘ και παράλληλα δημιουργείται απόθεμα υλικών. Επισήμανε μάλιστα στο σημείο αυτό ότι μαζί με τους κρατικούς πόρους αξιοποιούνται και οι σημαντικές δωρεές δωρητών.

Σε ό,τι αφορά τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι ήδη με ΠΝΠ που εκδόθηκε την 1η Μαΐου μεταξύ άλλων:

Παρατείνεται για τρεις ακόμη μήνες το καθεστώς προστασίας της α κατοικίας όπως ακριβώς ίσχυε μέχρι στις 30 Απριλίου ενώ η κυβέρνηση πέρα από τη δεύτερη κατά σειρά παράταση, δρομολογεί ένα νέο πλαίσιο για το πτωχευτικό δίκαιο

Παρατείνεται η χρονική περίοδος διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης έως τις 15 Μαΐου προκειμένου να εκμεταλλευθούν οι πολίτες τις σημερινές χαμηλές τιμές

Καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση με το μισό του βασικού μισθού στο προσωπικό του Συστήματος Υγείας που δεν έλαβε την έκτακτη ενίσχυση του Πάσχα, συμπεριλαμβανομένων των απασχολουμένων στα φαρμακεία του ΕΟΠΥ

Προβλέπονται μέτρα στήριξης για ναυτικούς είτε έχουν ανασταλεί οι συμβάλεις είτε είναι άνεργοι

Διευκολύνεται η απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών σε αγροτικές εργασίες

Καθιερώνεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εγγραφής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση παρατείνει την ισχύ μέτρων που ίσχυαν για τον Απρίλιο και παράλληλα δρομολογεί μέτρα για το επόμενο διάστημα.

Μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και για το επόμενο διάστημα

Συγκεκριμένα όπως είπε έχει αποφασιστεί:

Να συνεχιστεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού για όσους εργαζόμενους παραμείνουν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής της σύμβασής τους, σε συνάρτηση με το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η αναστολή. Να παραταθούν και το Μάιο, οι αναστολές βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Να παραταθεί και τον Μάιο η έκπτωση 40% στα ενοίκια επαγγελματικής στέγης, πρώτης κατοικίας και φοιτητικής στέγης για τα παιδιά εργαζομένων που πλήττονται από την κρίση. Να εξειδικευθεί, εντός του Μαΐου, η στήριξη συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας που δέχονται τα μεγαλύτερα πλήγματα, όπως είναι, ενδεικτικά, ο τουρισμός και οι μεταφορές. Να στηρίξει τους εργαζόμενους που επιστρέφουν στην εργασία τους, αξιοποιώντας εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα το νέο πρόγραμμα SURE. Να επεκτείνει για ένα δίμηνο τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν στο τέλος Απριλίου και παράλληλα να θέσει σε εφαρμογή προγράμματα επανένταξης στην αγορά εργασίας που συνολικά θα καλύψουν πάνω από 135 χιλιάδες ανέργους.

Επίσης, εφαρμόζεται πρόγραμμα κάλυψης των τόκων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Έχουν ήδη εγκριθεί 5.200 αιτήσεις και είναι σε επεξεργασία άλλες 25.000 αιτήσεις. Τα χρήματα αυτά είναι επιδότηση και όχι νέο δάνειο. Η ένταξη στο μέτρο γίνεται ηλεκτρονικά από τις εταιρείες μέσω του www.ependyseis.gr και το μόνο δικαιολογητικό που απαιτείται είναι 4 υπεύθυνες δηλώσεις.

Σχεδιάζεται και θα μπει σε εφαρμογή, στους επόμενους δύο μήνες η δεύτερη φάση της «επιστρεπτέας προκαταβολής». Ήδη, περισσότερες από 90.000 επιχειρήσεις συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Βρίσκεται σε εφαρμογή -μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας- πρόγραμμα παροχής κεφαλαίου κίνησης έως 500 χιλιάδες ευρώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με επιδότηση του επιτοκίου για τα πρώτα δύο χρόνια. Έχουν ήδη κατατεθεί πάνω από 8.300 αιτήσεις και έχει δεσμευτεί από τις τράπεζες ποσό 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Επιπλέον:

Το αργότερο έως τα μέσα Μαΐου θα μπει σε εφαρμογή το δεύτερο εργαλείο ρευστότητας, που έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Αυτό αφορά την παροχή κεφαλαίου κίνησης μέσω τραπεζών που μπορεί να φτάνει το 25% του ετήσιου τζίρου, ή το διπλάσιο της ετήσιας μισθοδοσίας, με εγγύηση μέχρι το 80% του δανείου.

Αυτήν την εβδομάδα ξεκινούν δύο νέοι κύκλοι ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο: Για τις μικρές επιχειρήσεις με επιπλέον 150 εκατομμύρια ευρώ και για τη γενική επιχειρηματικότητα με επιπλέον 350 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σχεδιάζεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η επέκταση των φορολογικών ελαφρύνσεων και επιδοτήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου.

Για την στήριξη στον Πολιτισμό

Σύμφωνα με τον κ. Πέτσα: "Ο Πρωθυπουργός, όπως δήλωσε την Πέμπτη στη Βουλή των Ελλήνων, αναλαμβάνει πρωτοβουλία προκειμένου το Υπουργείο Πολιτισμού, οι συναρμόδιοι φορείς και όλοι οι εμπλεκόμενοι να διαμορφώσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης για τον Πολιτισμό και τον καλλιτεχνικό κόσμο. Σε σχέση με τη μέχρι σήμερα ενίσχυση του κόσμου του Πολιτισμού, σημειώνονται τα εξής:

- Πρώτον, όσοι από τους καλλιτέχνες είχαν ενεργές συμβάσεις πριν τη λήψη των περιοριστικών μέτρων, φυσικά και καλύπτονται από τα μέτρα ενίσχυσης, τα οποία έχουν ληφθεί. Δηλαδή, τη χορήγηση των 800 ευρώ, τα μέτρα αναστολής ασφαλιστικών και φορολογικών τους υποχρεώσεων, καθώς και τις διευκολύνσεις στις τραπεζικές τους υποχρεώσεις.

-Δεύτερον, όσοι ήταν άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι και προέρχονται από τον καλλιτεχνικό χώρο, έχουν και αυτοί τη δυνατότητα να ενταχθούν σε όλα τα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα 8.500 θέσεων γι’ αυτούς που είναι από την ηλικία των 55 έως τα 67, το πρόγραμμα για 36.500 ανέργους σε Δήμους και σε ΝΠΔΔ με υψηλή μοριοδότηση για μακροχρόνια ανέργους, καθώς και τα προγράμματα που ακολουθούν για περίπου 100.000 ανέργους.

-Τρίτον, για τους ανθρώπους που υπολόγιζαν να βρουν εργασία τους επόμενους μήνες, έχουμε φροντίσει ώστε ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου Πολιτισμού να έχει 15 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προκειμένου να ετοιμάσει συγκεκριμένες δράσεις ενίσχυσης των διαφόρων κλάδων του καλλιτεχνικού προσωπικού, από οπτικοακουστικό υλικό, μέχρι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με animation, με χορό, με θέατρο. Σε όλες αυτές τις δράσεις, θα μπορούν να βρουν απασχόληση οι άνθρωποι του καλλιτεχνικού κόσμου που πλήττονται.

-Τέταρτον, για τους ωρομισθίους, όπως για παράδειγμα μουσικούς των Ωδείων, ηθοποιούς, ταξιθέτριες, διερμηνείς ή άλλους παρόχους πολιτιστικού περιεχομένου, μετά από συνεννόηση του Υπουργείου Πολιτισμού με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας εκδόθηκε σχετική ΚΥΑ ώστε να λάβουν και αυτοί την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ."