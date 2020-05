Οικονομία

“Τσουχτερά” πρόστιμα και κατάσχεση σε μάσκες και αντισηπτικά

"Λαβράκια "έβγαλαν οι έλεγχοι στην αγορά από την γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Πρόστιμα 122.500 ευρώ επιβλήθηκαν από τη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα των μηχανισμών ελέγχου για την εποπτεία της αγοράς στο σύνολο της επικράτειας:

1) Κατά το χρονικό διάστημα από 27.04.2020 έως και 02.05.2020 διενεργήθηκαν συνολικά 144 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 12 παραβάσεις.

2) Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία και την συνδρομή των τοπικών δημοτικών και περιφερειακών αρχών, πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις ελέγχου για την αντιμετώπιση φαινομένων όπως, η μη δήλωση των αποθεμάτων σύμφωνα με την ΚΥΑ Β΄1481/17.04.2020, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και η μη εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας στις λαϊκές αγορές.

3) Κατασχέθηκαν 9.750 τεμάχια χειρουργικών μασκών, σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, η οποία δεν προέβη, ως όφειλε, στην ηλεκτρονική δήλωση αποθεμάτων στον ειδικό σύνδεσμο που βρίσκεται στον κεντρικό ιστότοπο του υπουργείου. Επιπλέον της κατάσχεσης, θα επιβληθούν και διοικητικές κυρώσεις.

4) Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 80.000 ευρώ σε εταιρεία η οποία δεν προέβη, ως όφειλε, στην ηλεκτρονική δήλωση αποθεμάτων στον ειδικό σύνδεσμο που βρίσκεται στον κεντρικό ιστότοπο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, των παρακάτω κατασχεθέντων ειδών: 10.276 τεμαχίων χωρητικότητας 1000ml που περιέχουν αντισηπτικό αλκοολούχο προϊόν, 4.140 τεμαχίων χωρητικότητας 135ml που περιέχουν αντισηπτικό χεριών τζέλ (γέλη), 370 τεμαχίων χωρητικότητας 300ml που περιέχουν αντισηπτικό απολυμαντικό υγρό.

5) Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 9.500 ευρώ που αφορούσαν σε παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ).

6) Στις 27/4/2020 ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι σε εταιρείες ταχυμεταφορών. Σημειώνεται ότι όσο αφορά τις καταγγελίες που είχαν περιέλθει στις υπηρεσίες της γενικής γραμματείας ως προς την μονομερή αύξηση του κόστους υπηρεσιών προς τους πελάτες, των ως άνω επιχειρήσεων, δεν διαπιστώθηκαν ευρήματα. Ωστόσο, σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α.91354/2017 (Β' 2983), και συγκεκριμένα για την υποχρέωση αναγραφής επί των τιμοκαταλόγων των λιανικών τιμών πώλησης, των προσφερόμενων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., διαπιστώθηκαν παραβάσεις και επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους 33.000 ευρώ.

Όπως σημειώνει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του «οι έλεγχοι συνεχίζονται στο σύνολο της Επικράτειας».