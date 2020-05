Κοινωνία

Δολοφονία Τοπαλούδη: πατέρας κατηγορούμενου “άναψε φωτιές” στο δικαστήριο (βίντεο)

Με αυστηρότατα μέτρα και πρωτόγνωρες εικόνες λόγω του κορονοϊού συνεχίζεται η δίκη για την άγρια δολοφονία της άτυχης φοιτήτριας.

Με αυστηρότατα μέτρα και πρωτόγνωρες εικόνες λόγω του κορονοϊού, συνεχίζεται η συνεδρίαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκδικάζεται η υπόθεση της αποτρόπαιης δολοφονίας της φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη.

Η δίκη για την υπόθεση διεξάγεται, έπειτα από δύο διακοπές, κατ' εξαίρεση καθώς λήγει σύντομα το ανώτατο όριο προφυλάκισης των 18 μηνών για τον έναν εκ των δύο νεαρών κατηγορουμένων, τον 23χρονο Ροδίτη. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο αλβανικής καταγωγής 21χρονος, κρατείται και για άλλη υπόθεση βιασμού. Έτσι το δικαστήριο καλείται μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες να έχει εκδώσει την απόφασή του για τον βιασμό και τη φρικιαστική δολοφονία της 19χρονης φοιτήτριας.

Στην αίθουσα του ΜΟΔ, μεγέθους 98 τετραγωνικών μέτρων, με απόφαση της Προέδρου δεν επετράπη η παρουσία κοινού, αλλά ούτε και δημοσιογράφου, κάτι που προβλημάτισε νομικούς καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία ακυρότητας της διαδικασίας βάσει της αρχής δημοσιότητας της δίκης.

Στην έδρα του δικαστηρίου, προκειμένου να τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας, κάθισαν οι τρεις τακτικοί δικαστές, η εισαγγελέας και η γραμματέας, ενώ οι τέσσερις ένορκοι κάθισαν κάτω από την έδρα, σε θέσεις συνηγόρων.

Νωρίτερα, στον προαύλιο χώρο του Πρωτοδικείου έγινε η εκφώνηση ονομάτων πολιτών που έχουν κληθεί ως ένορκοι σε υποθέσεις που επρόκειτο να εκδικαστούν. Η γραμματέας του ΜΟΔ βγήκε από το κτίριο και φωνάζοντας ένα ένα τα ονόματα σημείωσε τους παρόντες. Στη συνέχεια έγινε η κλήρωση εντός του κτιρίου.

Η διαδικασία συνεχίστηκε με την κατάθεση του πατέρα του Ροδίτη κατηγορούμενου, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις, με την πλευρά της οικογένειας της άτυχης φοιτήτριας να λέει ότι θα ζητήσει την δίωξη του για ψευδορκία, καθώς άλλα είπε στο δικαστήριο και άλλα σε προηγούμενες καταθέσεις του.