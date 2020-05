Life

Στα “σκαριά” ταινία για τη ζωή της Τζάνετ Τζάκσον

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η ταινία βρίσκεται στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης, αλλά η παραγωγή φέρεται να καθυστέρησε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η Τζάνετ Τζάκσον μπορεί να είναι ο επόμενος μουσικός θρύλος η ιστορία του οποίου θα καταγραφεί σε βιογραφική ταινία.

Σύμφωνα με το The Jasmine Brand, το κορυφαίο μυστικό πρότζεκτ βρίσκεται στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης, αλλά η παραγωγή της ταινίας φέρεται να καθυστέρησε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι ακροάσεις για τη βιογραφική ταινία για τη ζωή και την καριέρα της Τζάνετ Τζάκσον φέρεται να είχαν αρχίσει, αλλά όπως και κάθε άλλο πρότζεκτ στο Χόλιγουντ σταμάτησε για την ασφάλεια των συντελεστών.

Η Τζάνετ Τζάκσον, το δέκατο και μικρότερο παιδί του Τζο Τζάκσον και της Κάθριν Έστερ, ξεκίνησε την καριέρα της στο σόου Τhe Jacksons. Όταν έγινε 16 ετών, ο πατέρας της, Τζο Τζάκσον, της έκλεισε συμβόλαιο για την A&M Records, ωθώντας την σε δική της πορεία για να γίνει διεθνώς διάσημη σούπερ σταρ της μουσικής. Το ντεμπούτο άλμπουμ της, Janet Jackson κυκλοφόρησε το 1982.

Τα χρόνια που ακολούθησαν, η Τζάνετ Τζάκσον έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής ποπ σταρ και εντάχθηκε στη λίστα με τις τραγουδίστριες με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται και μία νέα ταινία για τον αδελφό της, τον βασιλιά της ποπ, Μάικλ Τζάκσον, οπότε δεν αποκλείεται να συμπέσει χρονικά η κυκλοφορία των δύο νέων κινηματογραφικών έργων για δύο μέλη της θρυλικής οικογένειας μουσικών.

Νωρίτερα φέτος, η 53χρονη τραγουδίστρια ανακοίνωσε το άλμπουμ Black Diamond και περιοδεία για την προώθησή του. «Έχω ακούσει όλες τις επιθυμίες σας και δουλεύω στο νέο μου άλμπουμ και για μια παγκόσμια περιοδεία φέτος το καλοκαίρι με τίτλο "Black Diamond"» είπε η Τζάνετ Τζάκσον τον Φεβρουάριο.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν το άλμπουμ και η περιοδεία της Τζάκσον θα αναβληθούν λόγω της πανδημίας COVID-19, που οδήγησε σε ακύρωση αρκετών συναυλιών, περιοδειών και μουσικών φεστιβάλ.