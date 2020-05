Πολιτισμός

Ανοιχτοί οι ναοί για ατομική προσευχή (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πιστοί συρρέουν στις εκκλησίες για να ανάψουν ένα κερί, τηρώντας τα μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.