Σκυλακάκης: Οι απώλειες στην οικονομία και οι προβλέψεις για ανάκαμψη

Ποιες θα είναι οι απώλειες στην οικονομία κατά την πρώτη φάση της πανδημίας του κορονοϊού. Τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Για τις απώλειες στην οικονομία κατά την πρώτη φάση της πανδημίας και τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων στο εξής μίλησε στο Θέμα 104,6 ο Υφυπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης. Ο ίδιος προσδιόρισε τις απώλειες του περασμένου Μαρτίου σε ποσοστό στο 5% (σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη του προϋπολογισμού) ως προς την πορεία των εσόδων, επισημαίνοντας, ωστόσο ότι “δεν υπάρχει κάτι εκτός του αναθεωρημένου σχεδιασμού (της κυβέρνησης) αυτήν την στιγμή”.



Με αυτά τα δεδομένα, το “το βασικό μας σενάριο είναι το 4,7% ύφεση” απάντησε ο Υφυπουργός Οικονομικών, προσδιορίζοντας την ίδια ώρα στο 7,9% την ύφεση, στο αρνητικό σενάριο που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο. “Το κρίσιμο θα είναι το τι είδους και μεγέθους επανάληψη θα έχουμε το φθινόπωρο” περιέγραψε ο κ. Σκυλακάκης αναφορικά με την πορεία της πραγματικής οικονομίας, σημειώνοντας, ωστόσο, πως η εικόνα που έχουμε για την οικονομία από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι ότι δεν πηγαίνουμε στο ακραίο σενάριο τον Απρίλιο.



Βουτιά στον ΦΠΑ

Ως προς τα έξοδα, ο Υφυπουργός Οικονομικών υπενθύμισε ότι στις 29 Απριλίου ανερχόταν σε 28, 2 δισ ευρώ, επισημαίνοντας πως “ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι οι μήνες που θα έχουμε τις μεγαλύτερες απώλειες στο ΦΠΑ”, προσθέτοντας πως “υπολογίζουμε ότι θα έχουμε μια ανάκαμψη από τον Ιούλιο και μετά” κυρίως λόγω κοινοτικών πόρων.



Ειδικά για το ρυθμό εισροής ευρωπαϊκών πόρων στην ελληνική οικονομία, “αυτό που έχει βραδυπορήσει” είναι το πρόγραμμα Sure ανέφερε ο κ. Σκυλακάκης, καθώς η χρηματοδοτική αυτή διαδικασία θα υποκαταστήσει τις αναστολές των συμβάσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό, “αν χρειαστεί θα χρηματοδοτήσουμε αυτές τις δαπάνες από τον προϋπολογισμό” γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Οικονομικών, εξηγώντας παράλληλα τη φιλοσοφία του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος. Με την Ελλάδα να συμμετέχει με εγγυήσεις ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ, “εμείς θα πάρουμε όχι μόνο τέσσερις φορές αυτά του βάλαμε, αλλά και κάτι παραπάνω λόγω αυξημένης ανεργίας και τουρισμού” δήλωσε ο κ. Σκυλακάκης.



Επιστρεπτέα προκαταβολή για τους πάντες

Διευκρινήσεις, παρείχε, παράλληλα ο Υφυπουργός Οικονομικών και σχετικά με το πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής, προαναγγέλλοντας στο Θέμα 104,6 ότι η δεύτερη φάση θα “αφορά τους πάντες”, καθώς θα υπολογιστεί η απώλεια σε τζίρο και των τριών μηνών της καραντίνας (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος) για τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να αποκατασταθούν, “όσοι έχουν αδικηθεί μέχρι τώρα από τα μέτρα της κυβέρνησης”.



Στις προδιαγραφές της δεύτερης φάσης του προγράμματος της επιστρεπτέας προκαταβολής προβλέπεται επιτόκιο κάτω του 1% για μια πενταετία και με περίοδο χάριτος από το 2021, ενώ το ύψος της χρηματοδότησης ξεκινά από 2.000 ευρώ και φτάνει μέχρι για επιχειρήσεις μέχρι 200 εργαζόμενους τις 250.000 ευρώ.



Ανεργία περίπου 20%



Αναφορικά με την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης το φετινό καλοκαίρι, “δεν είναι εύκολη εξίσωση ο τουρισμός, γιατί δεν είναι συνάρτηση δική μας μόνο διάθεσης” παρατήρησε ο κ. Σκυλακάκης, τονίζοντας, ωστόσο, ότι η Ελλάδα θα έχει υψηλότερη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων λόγω ανεργίας και τουρισμού. Ειδικά για την ανεργία, το ευνοϊκό σενάριο για την κυβέρνηση είναι “λίγο κάτω από το 20%, δηλαδή 19,9%” σχολίασε ο κ. Σκυλακάκης, εντοπίζοντας το δυσμενές σενάριο στο 23% και “ίσως λίγο λιγότερο”.