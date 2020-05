Οικονομία

Τσακαλώτος: Δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω να πιέζω τον κ. Σταϊκούρα

"Πυρά" κατά του υπουργού Οικονομικών εξαπολύει ο Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ.

«Το Υπουργείο Οικονομικών χθες έκανε την παγκόσμια πρωτοτυπία να βγάλει Δελτίο Τύπου (ΔΤ) που ήταν ταυτόχρονα ΔΤ κατάθεσης του προγράμματος Σταθερότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΔΤ απάντησης σε εμένα, δηλώνει ο Τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ», Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Και σημειώνει:

ΥΠΟΙΚ, Πέμπτη 30/4/2020: Ύφεση 4,7%

ΣΥΡΙΖΑ, Σάββατο 2/5/2020: Ανεδαφική η πρόβλεψη, δεν έχετε καν σενάρια.

ΥΠΟΙΚ, Κυριακή 3/5/2020: Σενάριο ύφεσης 7,9%

Πάλι καλά δηλαδή που βγάλαμε ανακοίνωση για το θέμα και ο κ. Σταϊκούρας εδέησε να ενημερώσει τον Ελληνικό λαό για το τι έστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδέησε μάλιστα να μας ενημερώσει και για ένα σενάριο ύφεσης 7,9% το οποίο πουθενά δεν υπήρχε στο ελληνικό κείμενο που απέστειλε και εμφανίζεται μόνο στο αγγλικό. Το ίδιο και οι προβλέψεις για το έλλειμμα. Για τη ΝΔ αυτά μάλλον δεν ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό.

Φαίνεται η ΝΔ είναι αποφασισμένη να μην ενημερώνει τους πολίτες για τίποτα σημαντικό αν δεν πιεστεί από εμάς. Χρειάστηκε ερώτηση για να μάθουμε για την χρήση του μαξιλαριού, χρειάστηκε ερώτηση για την παραδοχή του ύψους των ταμειακών διαθεσίμων, χρειάστηκε παρέμβαση για να μάθουμε για το σενάριο ύφεσης 7,9%.

Δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω να πιέζω τον κ. Σταϊκούρα. Να μην έχει κανένα άγχος για αυτό. Αν και ο ελληνικός λαός πρέπει να μαθαίνει αυτές τις βασικές πληροφορίες χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ρωτάει.

Αναφορικά με την απάντησή του σε εμένα με εκπλήσσει το γεγονός ότ εσμεύομαι ότι θα συνεχίσω να πιέζω τον κ. Σταϊκούρα. Ν ι δεν έδωσε την αρμόζουσα προσοχή σε αυτά που έγραψα πριν με κατηγορήσει για τεχνική ανεπάρκεια.

Είναι βέβαια ακόμη πιο ενδιαφέρον ότι φαίνεται να μην έχει κάποιο σχόλιο για τη γνώμη του Δημοσιονομικού Συμβούλιου (ΕΔΣ) πάνω στις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα λοιπόν με το ΕΔΣ οι προβλέψεις χαρακτηρίζονται ως «εξαιρετικά αισιόδοξες» (highly optimistic) και σημειώνει «ότι δεν μπορεί να αποκλείσει πολύ βαθύτερη ύφεση». Μάλλον τώρα που κυβέρνηση είναι η ΝΔ η κριτική του ΕΔΣ δεν είναι άξια λόγου.

Στο δια ταύτα:

Επιμένει να προσπαθεί να μας πείσει ότι το 1%>2,8% λέγοντας μάλιστα ότι «Οι βασικές συνιστώσες του ΑΕΠ κατέγραψαν μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης στο δεύτερο παρά στο πρώτο εξάμηνο του 2019!». Προφανώς κάποιες συνιστώσες θα έχουν θετικό πρόσημο και κάποιες αρνητικό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το σύνολο. Όταν οι βασικές συνιστώσες ενός μεγέθους αυξάνονται, και το μέγεθος μειώνεται, μάλλον ο ορισμός «οι βασικές» είναι κάπως παραπλανητικός Αν ο κ. Σταϊκούρας είχε διαβάσει την ανακοίνωσή μου θα πρόσεχε ότι είπα ότι «τα ουσιαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί και που δεν προκαλούν χρέη στους πολίτες, σύμφωνα με την παραδοχή της κυβέρνησης είναι 6 δισ.» και αυτό ο κ. Σταϊκούρας δεν το αμφισβητεί. Η κριτική προφανώς δεν είναι επί δημοσιονομικού κόστους και ταμειακών διαθεσίμων, αλλά επί των επιλογών της κυβέρνησης. Και για το συγκεκριμένο δεν χρειάζεται τεχνική επάρκεια ούτε από εμένα, ούτε από το μέσο πολίτη για να καταλάβει ότι η κυβέρνηση επιλέγει να νομοθετήσει μέτρα που επιβαρύνουν τους πολίτες με χρέη. Όσο για την ενσωμάτωση του συνολικού ποσού των εγγυήσεων -μετά μόχλευσης- στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση, θα το αφήσω ασχολίαστο γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Ο κ. Σταϊκούρας, αφού απέστειλε κείμενο με τα επιτεύγματα του ΣΥΡΙΖΑ βασανίζει ξανά τα δεδομένα προσπαθώντας να τα κάνει να ομολογήσουν ότι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα έκανε τόσο καλά. Μας λέει μάλιστα ότι «Μεταξύ 2015 και 2018, η Ελλάδα ήταν η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσίασε τη μικρότερη αύξηση του κατά κεφαλήν πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος». Ξεχνάει μάλλον ότι μεταξύ 2010-2014 η φράση «αύξηση εισοδήματος» ήταν άγνωστη στην Ελλάδα. Με προβληματίζει πολύ η φράση «τα κέρδη που απέφερε η πολιτική αυτή στον τομέα των ανισοτήτων είναι πολύ μικρά σε σχέση με το κόστος που προκάλεσε τόσο στη βραχυχρόνια όσο και την μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη». Δείχνει ότι για τον κ. Σταϊκούρα η ανάπτυξη έχει ως προϋπόθεση την αύξηση των ανισοτήτων. Ή τουλάχιστον ότι είναι θιασώτης της αντίληψης ότι πρέπει πρώτα να μεγαλώσει η πίτα, και μετά βλέπουμε τι θα γίνει με την κοινωνική δικαιοσύνη. Μόνο που για ένα περίεργο λόγο, για τους θιασώτες αυτής της προσέγγισης τα ζητήματα της κοινωνικής δικαιοσύνης ποτέ δεν είναι επίκαιρα ανεξάρτητα από το μέγεθος της πίτας. Η φράση περί αύξησης του Χρέους/ΑΕΠ κατά 2% την περίοδο 2015-2018 είναι ενδιαφέρουσα. Θέλει να την συγκρίνω με τις δικές του επιδόσεις ή με τα ταμειακά διαθέσιμα που παραδέχτηκε ότι άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί αν από το χρέος αφαιρούσε τα ταμειακά διαθέσιμα που του αφήσαμε (ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ήταν 42 δις- πάνω από 20% του ΑΕΠ) θα προέκυπτε σαφώς η μείωση του λόγου χρέους/ΑΕΠ. Τα υπόλοιπα το απόγευμα, στην ερώτηση για την μεσαία τάξη.»

«ΥΓ: Πάλι καλά που στην ανακοίνωση ο κ. Σταϊκούρας, αφιέρωσε μία σελίδα για να μας αναπτύξει το σχέδιο για το μέλλον, γιατί θα διάβαζε κανείς τις δύο σελίδες που αφορούν τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και θα νόμιζε ότι η ανακοίνωση γράφτηκε όταν ήταν στην αντιπολίτευση», καταλήγει ο κ. Τσακαλώτος.