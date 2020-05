Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Περισσότερα από 100 εκατομμύρια sms στο 13033 σε 42 ημέρες

Πόσα μηνύματα εξυπηρετούσε κατά μέσο όρο το λεπτό και πόσα διεκπεραιώθηκαν στην ώρα με την μεγαλύτερη κίνηση.

Περισσότερα από 100 εκατ. γραπτά μηνύματα για κατ' εξαίρεση μετακίνηση διεκπεραιώθηκαν μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 13033, υπηρεσία που σχεδίασε η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Το 13033 λειτούργησε από τις 6 το πρωί της 23ης Μαρτίου ως και τις 6 το πρωί της 4ης Μαΐου και γρήγορα εξελίχθηκε στη βασική υπηρεσία δήλωσης των κατ' εξαίρεση μετακινήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση της ΓΓΤΤ, στις 42 ημέρες λειτουργίας του 13033 διεκπεραιώθηκαν 110 εκατ. γραπτά μηνύματα. Το μέσο ημερήσιο ποσοστό επιτυχίας, δηλαδή το ποσοστό των μηνυμάτων που είχαν τη σωστή δομή για τη δήλωση της κατ' εξαίρεση μετακίνησης, διαμορφώθηκε σε 94,2%, ενώ υπήρξαν πολλές ημέρες όπου το ποσοστό ξεπέρασε το 99%.

Κατά μέσο όρο το 13033 εξυπηρετούσε 1.818 μηνύματα το λεπτό, ενώ στην ώρα με τη μεγαλύτερη κίνηση διεκπεραιώθηκαν 7.500 μηνύματα για την κατ' εξαίρεση μετακίνησης ανά λεπτό. Η υπηρεσία, που σχεδιάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία σε λιγότερο από 48 ώρες, απέσπασε θετικά σχόλια, με τον ΟΟΣΑ να τη χαρακτηρίζει ως βέλτιστη πρακτική για τη διαχείριση των κατ' εξαίρεση μετακινήσεων.

Επιπλέον:

Η στενή συνεργασία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους εξασφάλισε την απρόσκοπτη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Όπως διαπιστώνεται και από μετρήσεις ανεξάρτητων διεθνών φορέων, τόσο τα σταθερά όσο και τα κινητά δίκτυα τηλεπικοινωνιών διαχειρίστηκαν με ικανοποιητικό τρόπο τον επιπλέον φόρτο που προκάλεσαν τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό του κορωνοϊού. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό ότι στο διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων δεν υπήρξε καμία ανάγκη να ενεργοποιηθούν εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης της δικτυακής κίνησης .

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη περίοδο δεν υπήρξε σημαντικό περιστατικό κυβερνοασφάλειας. Εκτός από τις συστάσεις που είχε εκδώσει η ΓΓΤΤ για την υπεύθυνη χρήση των δικτύων και την ασφαλή χρήση των εφαρμογών τηλεργασίας, υπήρξε διαρκής επικοινωνία της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας της ΓΓΤΤ με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), για την ανταλλαγή πληροφοριών.