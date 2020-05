Οικονομία

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Οι δικαιούχοι για το έκτακτο επίδομα

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ σχετικά με την έκτακτη εισοδηματική ενίσχυση η οποία θα δοθεί σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ σχετικά με την έκτακτη εισοδηματική ενίσχυση η οποία θα δοθεί σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που έχουν ένα τουλάχιστον ανήλικο μέλος στο νοικοκυριό τους.

Ειδικότερα, η εισοδηματική ενίσχυση θα δοθεί στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος εφόσον ήταν σε ισχύ κατά την 31η Μαρτίου 2020 εγκριτική απόφαση χορήγησης και εφόσον το πολυπρόσωπο νοικοκυριό περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ανήλικο μέλος, ενώ προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος και κατά 50 ευρώ για κάθε επόμενο ανήλικο μέλος.

Η προσαύξηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 ευρώ, ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού και θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι ανωτέρω εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Η προσαύξηση καταβάλλεται άπαξ.