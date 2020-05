Πολιτική

Νέες τουρκικές προκλήσεις και υπερπτήσεις

Η απάντηση του τουρκικού ΥΠΕΞ για την παρενόχληση που δέχθηκε ελικόπτερο που μετέφερε τον Έλληνα ΥΠΕΘΑ, από τουρκικά μαχητικά.

Απτόητοι συνεχίζουν οι Τούρκοι, τις προκλήσεις τους στο Αιγαίο και τις υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά.

Συγκεκριμένα, σήμερα Δευτέρα, στις 14:57 ζεύγος τουρκικών F-16, πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από τις Οινούσσες στα 27.000 πόδια και στις 14:58 δεύτερο ζευγάρι τουρκικών F-16, πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από το νοτιοανατολικό άκρο της Χίου στα 24.000 πόδια.

Την ίδια στιγμή, για «κλιμάκωση της έντασης» και «δραματοποίηση» πτήσεων ρουτίνας έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας Χαμί Ακσόι, ερωτηθείς για την παρενόχληση του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από τουρκικά μαχητικά.

Αναλυτικά ανέφερε, «Τα μαχητικά αεροσκάφη εκτέλεσαν πτήσεις ρουτίνας στο Αιγαίο και δεν έχει γίνει παρενόχληση ελικοπτέρου του κυρίου υπουργού Άμυνας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε όφελος δραματοποίησης των πτήσεων ρουτίνας. Αντιθέτως τα θέματα αυτά μπορούν να τεθούν στα πλαίσια ΜΟΕ που έχουν ξεκινήσει ανάμεσα στα Υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών».

Να θυμίσουμε, ότι χθες η ένταση χτύπησε «κόκκινο» όταν το ελικόπτερο (ΝΗ-90) που μετέφερε τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο παρενοχλήθηκε από τουρκικά μαχητικά.

Ο υπουργός και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισκέπτονται φυλάκια στην περιοχή ευθύνης των 96 ΑΔΤΕ (Οινούσσες), 79 ΑΔΤΕ (Αγαθονήσι) και 80 ΑΔΤΕ (Φαρμακονήσι) με τη συνοδεία επιτελών της ΑΣΔΕΝ. Ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F16 στις 11:38 και στις 11:58 πραγματοποίησαν υπερπτήσεις στα 3.500 πόδια και στα 1.700 πόδια πάνω από τις Οινούσσες και το Αγαθονήσι αντίστοιχα.