Νιγηρία: σε εξαθλίωση ο πληθυσμός, λόγω και του κορονοϊού

Τραγική η κατάσταση στην περιφέρεια της χώρας, συγκριτικά και με το επίπεδο στα αστικά κέντρα.

‘Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το 40% των κατοίκων της Νιγηρίας ζει σε συνθήκες φτώχειας, γεγονός που υπογραμμίζει τα χαμηλά επίπεδα πλούτου σε μια χώρα με την ισχυρότερη οικονομία στην Αφρική.

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία σε έκθεσή της για την φτώχεια και την ανισότητα, η οποία αφορά το διάστημα Σεπτέμβριος 2018-Οκτώβριος 2019, αναφέρει ότι το 40% των κατοίκων στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, δηλαδή με ετήσιο εισόδημα σχεδόν 349 ευρώ. Σύμφωνα με την Υπηρεσία, αυτό αφορά 82,9 εκατομμύρια πολίτες.

Η Νιγηρία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετραλαίου στην Αφρική, γεγονός που έχει συμβάλει στη δημιουργία πλούτου και που συνδέεται με τις πωλήσεις αργού πετρελαίου οι οποίες αναλογούν σε πάνω από το μισό από τα δημόσια έσοδα.

Αλλά η αποτυχία να αναπτυχθεί η οικονομία και να κατασκευαστούν το εξαιρετικά απαραίτητο οδικό δίκτυο και ενεργειακά έργα έχουν εμποδίσει την ανάπτυξη και έχουν περιορίσει τον πλούτο μόνο σε μια κοινωνική ελίτ.

Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού ξεπερνά την οικονομική ανάπτυξη, η οποία βρίσκεται περίπου στο 2%. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι η Νιγηρία θα έχει πληθυσμό 400 εκατομμυρίων κατοίκων ως το 2050. Η χώρα ήδη αγωνιζόταν να ξεπεράσει τον αντίκτυπο της ύφεσης του 2016 προτού ενσκήψει η πανδημία του κορονοϊού πλήττοντας τις οικονομίες όλων των χωρών.

Η Στατιστική Υπηρεσία ανέφερε ότι στα στοιχεία της αυτά δεν περιλαμβάνεται η πολιτεία του Βόρνεο, που μαστίζεται εδώ και πάνω από μια δεκαετία από την ένοπλη δράση της οργάνωσης Μπόκο Χαράμ επειδή πολλές περιοχές εκεί δεν έχουν ασφαλή πρόσβαση.

Συνολικά σχεδόν οκτώ εκατομμύρια άνθρωποι στο Μπόρνο και σε δύο γειτονικές πολιτείες έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Σύμφωνα με την Υπηρεσία, το 52% των κατοίκων στις επαρχιακές περιοχές ζουν σε καθεστώς φτώχειας σε σύγκριση με το 18% των κατοίκων των αστικών περιοχών.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι τα υψηλότερα επίπεδα φτώχειας παρατηρούνται στην βορειοδυτική πολιτεία Σοκότο, όπου 87,7% άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας σε σύγκριση με την εμπορική πρωτεύουσα, το Λάγκος, που έχει το χαμηλότερο ποσοστό φτώχειας, 4,5%.