Πολιτική

“Πυρ ομαδόν” από την αντιπολίτευση για το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο

Δριμεία επίθεση στην Κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Σφοδρή επίθεση στην Κυβέρνηση, με αφορμή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθιστώντας σαφές πως δεν θα το ψηφίσουν.

«Αντι-περιβαλλοντικό πραξικόπημα» χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση της ΝΔ ότι υποκύπτει σε ιδιωτικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.

«Η ψευδεπίγραφη ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας συνιστά θανάσιμο κίνδυνο για το περιβάλλον και τη βιώσιμη προοπτική της χώρας. Η θεσμικά κατοχυρωμένη προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι πολυτέλεια: είναι προϋπόθεση της δίκαιης ανάπτυξης, συνδέεται άρρηκτα με τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών, αποτελεί κρίσιμο κρίκο για το μέλλον του λαού μας», αναφέρει ο κ. Χαρίτσης, επισημαίνοντας ότι «σε μια δύσκολη στιγμή που όλες οι κοινωνίες παγκοσμίως αντιλαμβάνονται την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης ως το κορυφαίο ζήτημα διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, η κυβέρνηση νομοθετεί αντιμετωπίζοντας το περιβάλλον ως εμπόδιο στην οικονομική ασυδοσία».

Συνεχίζοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη ΝΔ ότι «οραματίζεται μια Ελλάδα “ξέφραγο αμπέλι” στα χέρια των ιδιωτικών συμφερόντων που θα λυμαίνονται τα δάση, την ενέργεια, τους αιγιαλούς και τους ελεύθερους χώρους. Χωρίς κανόνες αδειοδότησης, χωρίς προστασία των οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων, χωρίς συμμετοχή και έλεγχο των τοπικών κοινωνιών».

«Το αντι-περιβαλλοντικό αυτό πραξικόπημα καταστρέφει το σήμερα και υπονομεύει το αύριο του τόπου μας. Δεν πρέπει να περάσει», καταλήγει ο Αλέξης Χαρίτσης.

Κίνημα Αλλαγής: Οι τρεις βασικές ενστάσεις

Το Κίνημα Αλλαγής δεν ψηφίζει το νομοσχέδιο, ξεκαθάρισε ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αρβανιτίδης, σημειώνοντας πως η Κυβέρνηση επικαλείται προσχηματικά την προστασία του περιβάλλοντος και την “πράσινη” ανάπτυξη γιατί :

1. Δεν προωθείται η Ενεργειακή Δημοκρατία, καθώς:

Ευνοούνται οι μεγάλοι παραγωγοί ενέργειας εις βάρος των μικρών και των Ενεργειακών Κοινοτήτων και παραγκωνίζονται και δυσκολεύονται σε κάθε επίπεδο τα έργα μικρών ανεμογεννητριών, φωτοβολταϊκών και υδροηλεκτρικών.

Παροπλίζεται μελλοντικά η ΡΑΕ.

2. Επιστρέφουμε σε υδροκεφαλικές λειτουργίες, απαξιώνεται η αποκέντρωση και η διαβούλευση, καθώς:

Ιδρύεται ένας υδροκέφαλος γραφειοκρατικός οργανισμός (ΟΦΥΠΕΚΑ) για την διαχείριση των κατά τόπους προστατευόμενων περιοχών.

Γίνεται αλόγιστη συγχώνευση Φορέων Διαχείρισης χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες και η νησιωτικότητα των περιοχών στο Ιόνιο και στο Αιγαίο.

3. Τίθεται σε διακινδύνευση ο φυσικός πλούτος, καθώς:

Δεν διασφαλίζεται η προστασία στους πυρήνες των περιοχών Natura και ανοίγονται “κερκόπορτες” σε βλαπτικές χρήσεις και δραστηριότητες.

Μπορούν να επέλθουν ανεπανόρθωτα πλήγματα στο φυσικό περιβάλλον της χώρας.

«Παράλληλα, η κριτική που ασκήσαμε για τον ορατό κίνδυνο δημιουργίας τουριστικής “φούσκας” με τις διατάξεις περί αύξησης των ξενοδοχειακών κλινών στο κέντρο της Αθήνας ανάγκασε τον Υπουργό να αποσύρει τις σχετικές διατάξεις», σημειώνει ο κ. Αρβανιτίδης.

Κουτσούμπας: Περιβαλλοντοκτόνο το νομοσχέδιο

Η κυβέρνηση βρήκε ευκαιρία, με αφορμή την πανδημία, να περάσει «ό,τι αντιδραστικό, αντιλαϊκό μέτρο είχε απομείνει μετά από 10 χρόνια κρίσης και μνημονίων» και να «υλοποιήσει τις δέκα εντολές του ΣΕΒ, προτάσεις που χρόνια τώρα φώλιαζαν στα κιτάπια του», υποστήριξε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, από το βήμα της Βουλής.

«Ανάμεσα σε αυτά τα μέτρα, είναι και το σημερινό περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο, που έρχεται να σαρώσει ό,τι άφησαν όρθιο οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως αυτό το δήθεν περιβαλλοντικό νομοσχέδιο το έγραψαν οι ίδιοι οι βιομήχανοι ένα χρόνο πριν» είπε ο κ. Κουτσούμπας, σημειώνοντας ότι νομοσχέδιο που δεν πρόλαβε να υλοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, έσπευσε να το υλοποιήσει η ΝΔ.

Υποστήριξε πως η Κυβέρνηση μετατρέπει όλη τη χώρα σε ένα απέραντο εργοτάξιο που ψάχνει πετρέλαιο, παρά και ενάντια σε κάθε αντίρρηση των τοπικών κοινωνιών, ενώ δίνει «σειρά δωράκια σε διάφορους επιχειρηματίες με κάθε είδους φωτογραφικές διατάξεις». «Το περιβάλλον διαλύεται για να επενδύσουν οι βιομηχανίες, οι ΑΠΕ θα αγκαλιάσουν όλα τα βουνά και το ρεύμα θα γίνει πανάκριβο, οι περιοχές προστασίας της φύσης θα γίνουν αντικείμενο τουριστικής εκμετάλλευσης, οι παραλίες θα γίνουν αυλές μεγάλων ξενοδοχείων, οι πετρελαϊκοί όμιλοι θα γεμίσουν όλη την υπόλοιπη χώρα με γεωτρήσεις» είπε ο κ. Κουτσούμπας.

«Ανάπτυξη με κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος από τη μια και προστασία του περιβάλλοντος από την άλλη, είναι ασυμβίβαστα» υπογράμμισε. Επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι χαμένοι από την «πράσινη ανάπτυξη» με κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος, θα είναι οι εργαζόμενοι και η λαϊκή οικογένεια πρωτίστως και το τμήμα των επιχειρηματιών που έχουν επενδύσει σε παλαιότερες τεχνολογίες.

Βελόπουλος: Εξυπηρετεί τους πλουτοκράτες και όχι τον άνθρωπο

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κληθείς από τους δημοσιογράφους να σχολιάσει το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο της Κυβέρνησης, το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής και ψηφίζεται την Τρίτη, ανέφερε:

«Το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης δεν είναι μόνο αντισυνταγματικό, αλλά και αντι-περιβαλλοντικό! Εξυπηρετεί τους πλουτοκράτες και όχι τον άνθρωπο! Να αποσυρθεί άμεσα!».