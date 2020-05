Ο καιρός για τους αγρότες

Καιρός

Βελτιωμένες οι συνθήκες σε πολλές περιοχές, βροχές και καταιγίδες σε άλλες, την Τρίτη. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Την Τρίτη, στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα αναμένονται τοπικές βροχές, τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία δυτικοί-νοτιοδυτικοί, με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, ενημερώνει για τη ευδεμίδα στο αμπέλι:

Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων στους νομούς Χαλκιδικής (κυρίως) και Θεσσαλονίκης, η πτήση του εντόμου εμφανίζει μέγιστο το χρονικό διάστημα 12-15 Απριλίου. Συνήθως δεν απαιτείται επέμβαση εναντίον των προνυμφών που προσβάλουν τις ανθοταξίες:

Η καρπόδεση, αφορά συνήθως ένα ποσοστό από 30% έως 50% των ανθοταξιών. Φαίνεται, ότι η όποια ζημιά στα άνθη από τις προνύμφες, προκαλεί μία εξισορροπητική μείωση της φυσικής ανθόρροιας. Ανάλογα με την ποικιλία, το πρέμνο μπορεί να αναπληρώνει σε ορισμένες περιπτώσεις, έως και το 50% των ανθέων της ανθοταξίας. Την εποχή αυτή δραστηριοποιείται πληθώρα φυσικών εχθρών, που ελέγχουν σε σημαντικό ποσοστό τους πληθυσμούς του εντόμου.

Οι περισσότερες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 29 Απριλίου-3 Μαΐου και η παρουσία των περισσότερων νεαρών προνυμφών υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 3-8 Μαΐου. Συνιστάται επέμβαση με Bacillus thuringiensis και προσθήκη φαγοδιεγερτικού ή 1-3 ‰ ζάχαρης το χρονικό διάστημα 3-8 Μαΐου μόνο στις εξής περιπτώσεις:

Σε αμπελώνες βιολογικής γεωργίας με σκοπό να μειωθούν οι πληθυσμοί του εντόμου της επόμενης γενιάς.

ή σε αμπελώνες όπου καταμετρούνται περισσότερες από 30 φωλιές στους 100 βότρεις.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

