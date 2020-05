Κοινωνία

ΕΛΑΣ: εξάρθρωση συμμορία που διέπραττε ληστείες σε σπίτια, αλλά και πεζούς

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες είχαν γίνει… ο φόβος και ο τρόμος, ακόμη και για τους περαστικούς στους δρόμους.

Συμμορία η οποία, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, διέπραττε συστηματικά ληστείες και διακεκριμένες κλοπές στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, εξαρθρώθηκε από το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας.

Ειδικότερα, συνελήφθη, στην ίδια περιοχή, νεαρός άνδρας ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ακόμη δύο επιπλέον μέλη της σπείρας. Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, η συμμορία δρούσε, τουλάχιστον κατά το τελευταίο εξάμηνο, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και του Χαϊδαρίου. Οι δράστες λήστευαν πεζούς, ασκώντας σωματική βία και απειλή κυρίως με μαχαίρι. Επιπλέον, διέπρατταν διαρρήξεις σε σπίτια και κλοπές οχημάτων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έχουν εξιχνιαστεί έως τώρα έξι ληστείες σε βάρος πεζών, τέσσερις διαρρήξεις σε σπίτια και δύο κλοπές οχημάτων.

Σημειώνεται, ότι σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ληστεία, ενώ και τα τρία μέλη της συμμορίας έχουν συλληφθεί κατά το παρελθόν, για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στους αρμόδιους εισαγγελείς.