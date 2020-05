Αθλητικά

ΑΕΚ: επιστροφή στις προπονήσεις

Μετά από 50 ημέρες, ο Μάσιμο Καρέρα και οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ επέστρεψαν στις εγκαταστάσεις στα Σπάτα

Οι εγκαταστάσεις των Σπατών θύμισαν ξανά σήμερα προπονητικό κέντρο ποδοσφαιρικής ομάδας, έστω κι αν δεν επιτέλεσαν τον βασικό τους σκοπό. Οι προπονήσεις θα αργήσουν μερικά 24ωρα, όμως σήμερα ο Μάσιμο Καρέρα, οι συνεργάτες του και οι παίκτες της ΑΕΚ επέστρεψαν μετά από απουσία 50 ημερών, προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις και να ενημερωθούν για την επανέναρξη των προπονήσεων.

«Βρέθηκαν και πάλι στα Σπάτα μετά από πενήντα ημέρες! Χαρούμενοι και αισιόδοξοι ότι η μπάλα θα κυλήσει και πάλι στο χορτάρι, μετά από μια διαδικασία που θα είναι βήμα - βήμα και με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια! Μία δύσκολη αλλά αναγκαία προσπάθεια επιστροφής στην ποδοσφαιρική κανονικότητα! Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, το προπονητικό τιμ και όλο το προσωπικό των Σπατών ολοκλήρωσαν πριν από λίγο τη διαδικασία των τεστ προκειμένου να επιστρέψουν στις ατομικές -σε πρώτη φάση- προπονήσεις» ενημέρωσε η ΠΑΕ μέσω ανάρτησης στα Social Media.

Στην πρώτη συνάντηση μεταξύ του Ίλια Ιβιτς, του Βασίλη Δημητριάδη του ιατρού Χάρη Λάλου και των προπονητών άπαντες φορούσαν μάσκες, ενώ τηρήθηκαν οι απαραίτητες αποστάσεις. Πρώτος έφτασε στα Σπάτα ο Μάσιμο Καρέρα, ενώ γύρω στις 3 το απόγευμα άρχισαν οι αφίξεις των ποδοσφαιριστών. Κανείς από τους παίκτες δεν μπήκε μέσα στις εγκαταστάσεις.

Οι ποδοσφαιριστές έμειναν μέσα στο αυτοκίνητό τους, έκαναν το τεστ, προμηθεύτηκαν το απαραίτητο υγειονομικό υλικό από τους φυσιοθεραπευτές σε έτοιμες σακούλες και από τον φροντιστή Νίκο Κορομηλά τα ρούχα και τον αθλητικό εξοπλισμό και έφυγαν αμέσως. Οι υπόλοιποι (προπονητές κλπ) πέρασαν πρώτα από την είσοδο όπου έχει τοποθετηθεί η ειδική μπάρα θερμομέτρησης και στη συνέχεια εισήλθαν στις εγκαταστάσεις.