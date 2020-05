Πολιτική

Μητσοτάκης: οι Έλληνες μετά από καιρό αισθάνονται υπερήφανοι

Η Ελλάδα θα είναι έτοιμη για την τουριστική περίοδο, η οποία όμως στο καλό σενάριο θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου.

«Θα είναι ένα πολύ διαφορετικό καλοκαίρι. Αλλά ελπίζουμε ότι τα χειρότερα είναι πίσω μας. Και πάλι, αυτό που κρατάω ως κληρονομιά αυτής της κρίσης είναι το αίσθημα συλλογικής επιτυχίας. Και τολμώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη υπερηφάνεια. Οι Έλληνες δεν έχουν νιώσει υπερήφανοι εδώ και πολύ καιρό», τόνισε σε συνέντευξή του στο CNN και τον απεσταλμένο του δικτύου στην Αθήνα Νικ Ρόμπερτσον, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επίσης σημείωσε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει όσον αφορά την αυτοπεποίθησή μας αλλά και αναφορικά με την εμπιστοσύνη προς το κράτος. «Δεν λέω κατ' ανάγκην την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Αλλά οι πολίτες εμπιστεύονται το κράτος. Εμπιστεύονται τους ειδικούς. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να δώσω το λόγο στον κορυφαίο επιδημιολόγο μας. Και αυτός κάνει τις καθημερινές ενημερώσεις. Δεν τις κάνω εγώ», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στις προοπτικές της τουριστικής περιόδου, ο πρωθυπουργός είπε, «Στο καλύτερο σενάριο η Ελλάδα θα ανοίξει για την τουριστική δραστηριότητα από την 1η Ιουλίου και εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Επομένως, προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Αλλά σχετίζεται ασφαλώς και με τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι έρχονται αεροπορικώς στην Ελλάδα. Και σχετίζεται επίσης με πολύ αυστηρά και εφαρμόσιμα πρωτόκολλα».

Συνομιλώντας με τον απεσταλμένο του δικτύου στην Αθήνα, η παρουσιάστρια του προγράμματος Τζούλια Τσάτερλέϊ σημείωσε ότι «τα γρήγορα μέτρα για το lockdown που έλαβε η κυβέρνηση έσωσαν ζωές», προσθέτοντας, «το μήνυμα είναι επίσης ότι η Ελλάδα θα είναι έτοιμη για την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών».

«Ο νέος πρωθυπουργός της Ελλάδας δεν είναι λαϊκιστής, όπως ο προηγούμενος, είναι πραγματιστής και στο στοιχείο αυτό αποδίδει τη δική του επιτυχία και την επιτυχία της χώρας στη διαχείριση του COVID-19 μέχρι τώρα. Στο γεγονός ότι έλαβαν μέτρα για το lockdown πριν καν καταγραφούν θάνατοι στη χώρα», ανέφερε ο δημοσιογράφος, σημειώνοντας ότι οι συνολικές ανθρώπινες απώλειες στην Ελλάδα είναι μικρότερες από αυτές που καταγράφονται σε άλλες χώρες στη διάρκεια μιας ημέρας.