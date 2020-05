Υγεία - Περιβάλλον

Μητσοτάκης: το εμβόλιο για τον κορονοϊό θα πρέπει να είναι προσιτό σε όλους

Της Μαρίας Αρώνη

Η Ελλάδα δεσμεύεται να συνεισφέρει 3 εκατ. ευρώ στην κοινή προσπάθεια της παγκόσμιας αντιμετώπισης του κορονοϊού, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής διάσκεψης δωρητών που ξεκίνησε σήμερα, με στόχο τη συγκέντρωση πόρων για το εμβόλιο και τη θεραπεία κατά του κορονοϊού.

«Το εμβόλιο θα πρέπει να είναι προσιτό για ολόκληρο τον πληθυσμό και να διανεμηθεί σε όλο τον πλανήτη», είπε ο Κ. Μητσοτάκης.

«Καμία χώρα δεν πρέπει να έχει μονοπωλιακή πρόσβαση σε αυτό. Όποτε αυτό βρεθεί θα πρέπει να καταστεί παγκόσμιο δημόσιο αγαθό. Αυτή είναι η αρχή. Αυτό είναι το σημαντικό μήνυμα που όλοι πρέπει να στείλουμε σήμερα. Από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε να συνεισφέρουμε με 3 εκατ. ευρώ σε αυτήν την κοινή προσπάθεια», συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.