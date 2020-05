Κόσμος

Κορονοϊός –Ιταλία: μικρή αύξηση στον ημερήσιο αριθμό θανάτων

Σε ότι αφορά όμως τα νέα κρούσματα, αλλά και τους ασθενείς σε ΜΕΘ, τα νέα είναι ενθαρρυντικά.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 211.938. Οι νεκροί έφτασαν τους 29.079. Παράλληλα, 82.879 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 210.717 και είχαν χάσει την ζωή τους 28.884 άνθρωποι ενώ 81.654 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 195 άνθρωποι και καταγράφηκαν 1.221 νέα κρούσματα. 1.225 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

1.479 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 16.823 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 81.678 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο εικοσιτετράωρο παρουσιάζει μείωση, με 168 λιγότερα κρούσματα. Αυξάνεται, όμως, ο αριθμός των νεκρών. Έχασαν την ζωή τους 21 περισσότεροι άνθρωποι σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Οι δε ιαθέντες είναι 515 λιγότεροι σε σχέση με χθες. Οι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας, για τριακοστή πρώτη ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται, όπως και οι συνολικές εισαγωγές στα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των ιταλικών αρχών οι θάνατοι, τον περασμένο Μάρτιο διπλασιάστηκαν σε 38 νομαρχίες της χώρας, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019. Πανιταλικά, κατά μέσο όρο οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 49,4%. Ενώ, όμως, στο Μπέργκαμο καταγράφηκε πρωτοφανής αύξηση του 568%, στην Ρώμη, πάντα τον μήνα Μάρτιο, είχαμε μείωση του 8%.

Σχετικά, τέλος, με την ειδική «ομάδα δράσης ειδικών» η οποία σχεδιάζει την ολική επιστροφή στην καθημερινότητα, ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε ανακοίνωσε σήμερα πως, σε ότι αφορά το σύνολο των μελών της, θα αυξηθεί άμεσα ο αριθμός γυναικών «με πρόσωπα ο επαγγελματισμός και οι γνώσεις των οποίων μπορούν σίγουρα να βοηθήσουν την χώρα».