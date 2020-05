Οικονομία

ΑΑΔΕ: άνοιξε η εφαρμογή για την αναστολή λήξης και πληρωμής επιταγών

Τέθηκε σε λειτουργία το μεσημέρι της Δευτέρας, αλλά θα παραμείνει ανοικτή για λίγες ημέρες.

Σε λειτουργία βρίσκεται από σήμερα το μεσημέρι η εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την αναστολή κατά 75 ημέρες των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, στο πλήρως ανανεωμένο και χρηστικό περιβάλλον της πλατφόρμας, myBusinessSupport.

Αυτό ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ υπενθυμίζοντας ότι η εφαρμογή θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Πέμπτη, 7 Μαΐου.