Κοινωνία

ΜΜΜ: Με το εισιτήριο στο χέρι και τη μάσκα στο πρόσωπο (βίντεο)

Με μάσκες, μεγάλη προσοχή και χωρίς εικόνες συνωστισμού επέστρεψαν οι επιβάτες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.