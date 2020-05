Κοινωνία

Βέρρας στον ΑΝΤ1: Για ασήμαντη αφορμή το διπλό φονικό στα Ανώγεια (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο δικηγόρος του 29χρονου που ομολόγησε ότι σκότωσε τον Γιώργο Ξυλούρη μιλάει για τη φονική συμπλοκή.