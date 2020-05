Κόσμος

Κορονοϊός – Γαλλία: μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των νοσηλευμένων σε ΜΕΘ

Περισσότεροι από 300 νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων ξεπέρασε τους 25.000.

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν πεθάνει έχοντας διαγνωστεί με τον νέο κορονοϊό στη Γαλλία αυξήθηκε κατά 306 τις τελευταίες 24 ώρες φτάνοντας συνολικά τους 25.201, στον υψηλότερο ημερήσιο ρυθμό αύξησης τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Υγείας τόνισε ότι ο αριθμός των ασθενών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας μειώθηκε σε 3.696 από 3.819 χθες, σε πτώση για 26η συνεχόμενη ημέρα.

Ο αριθμός των νοσηλειών με τον ιό μειώθηκε και πάλι σε 25.548, συνεχίζοντας επίσης μια αδιάκοπη πτώση για σχεδόν τρεις εβδομάδες.