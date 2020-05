Τεχνολογία - Επιστήμη

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: Νέες υπηρεσίες για την απελευθέρωση από την γραφειοκρατία (βίντεο)

Ο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης μίλησε για τα “άλματα” που έγιναν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά και αυτά που θα ακολουθήσουν.

Για τα τεχνολογικά άλματα που έγιναν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και τις νέες υπηρεσίες που έχουν στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, μίλησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο κ. Πιερρακάκης ξεκίνησε με έναν… αποχαιρετισμό στο 13033, τον τηλεφωνικό αριθμό που δέχθηκε περισσότερα από 100 εκατομμύρια SMS για άδεια μετακίνησης κατά την περίοδο της απαγόρευσης άσκοπης κυκλοφορίας των πολιτών.

Ακολούθως, αναφέρθηκε στην άυλη συνταγογράφηση και στους νέους τρόπους ταυτοποίησης των πολιτών, δύο διαδικασίες “κλειδιά” για την απελευθέρωση από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας.

Τόνισε, όμως, πως το μεγάλο στοίχημα είναι ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης που έρχεται το επόμενο διάστημα.

Ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε ιδιαίτερα στον “Ενιαίο Αριθμό Πολίτη” που θα αντικαταστήσει το ΑΦΜ, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ.

Ερωτηθείς σχετικά με την ψηφιακή διδασκαλία, εξήγησε πως ήταν ένα σημαντικό μέτρο μεσούσης της καραντίνας που επέβαλε η πανδημία, δεδομένης και της μεγάλης διείσδυσης του ίντερνετ στα ελληνικά νοικοκυριά. Ελπίζουμε, είπε, να μην χρειαστεί να περάσουμε ξανά τέτοια δοκιμασία. Αλλά εάν χρειαστεί, θα είμαστε περισσότερο έτοιμοι, συμπλήρωσε.