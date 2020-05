Πολιτική

Η ΝΔ προτείνει τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου για τον Παπαγγελόπουλο

Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της ΝΔ kI θα συζητηθεί εντός 10ημέρου στην Ολομέλεια. Ανάμεσα στις νέες κατηγορίες κι αυτή της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.

Νέα αδικήματα -μεταξύ άλλων- και εκείνο της σύστασης συμμορίας, περιλαμβάνονται στην πρόταση της ΝΔ για διεύρυνση του κατηγορητηρίου για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.

Η πρόταση στηρίζεται στις καταθέσεις ανώτατων εισαγγελικών λειτουργών και του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή στην Προανακριτική Επιτροπή κι όπως αναφέρεται, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν ενδείξεις για την ενδεχόμενη τέλεση κι άλλων αδικημάτων.

Επτά συνολικά τα αδικήματα, τρία ενισχύονται, ενώ υπάρχουν και τέσσερα καινούργια για τα οποία θα κληθεί να αποφασίσει με πλειοψηφία 151 βουλευτών η Ολομέλεια:

· Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης/ συμμορίας

· Εκβίασης

· Δωροληψίας πολιτικού αξιωματούχου

· Δωροληψίας υπαλλήλου

Υπενθυμίζεται ότι πρώτος ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, είχε αναφερθεί σε “συμμορία”, στη μήνυση που είχε καταθέσει.

ΝΔ: Θα διαλευκανθούν όλες οι πτυχές αυτής της δυσώδους υπόθεσης

Ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, Σταύρος Καλαφάτης, σε δήλωση του αναφορικά με την υπόθεση, αναφέρει ότι : Με βάση τη μελέτη των στοιχείων της δικογραφίας που απέστειλε προς τη Βουλή η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ότι ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Δημήτριος Παπαγγελόπουλος, πέραν των αδικημάτων για τα οποία ήδη διεξάγεται σχετική έρευνα από τη Βουλή, τέλεσε και άλλα, συνεπικουρούμενος από έτερα πρόσωπα, στο πλαίσιο και κατά την άσκηση των καθηκόντων του, με σκοπό τον έλεγχο και χειραγώγηση της Δικαιοσύνης σε συγκεκριμένες υποθέσεις, που εμφανίζουν ενότητα εγκληματικής δράσης.

Η ΝΔ και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας έχουν εκφράσει κατ’ επανάληψη τη βούληση για την πλήρη και σε όλες τις πτυχές της διαλεύκανση της δυσώδους αυτής υπόθεσης, που συνιστά απροκάλυπτη παρέμβαση της εκτελεστικής στην δικαστική εξουσία.

Συνεπείς προς την βούλησή μας αυτή, καταρτίσαμε σήμερα και υποβάλλουμε προς την Βουλή των Ελλήνων πρόταση διεύρυνσης του πλήθους των αδικημάτων, που φέρεται ότι τέλεσε με τη συμμετοχή και τρίτων προσώπων ο κ. Δ. Παπαγγελόπουλος σε άλλες περιπτώσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του, όπως εξειδικεύονται στην πρότασή μας.

Με θεσμική προσήλωση, αντικειμενικότητα και δίχως εκπτώσεις ως προς την αλήθεια είμαστε αποφασισμένοι να φθάσουμε μέχρι τέλους ώστε να πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός τι πραγματικά συνέβη και εάν χρησιμοποιήθηκε η Δικαιοσύνη και οι λειτουργοί της ως υποχείρια επίορκων πολιτικών.?

ΣΥΡΙΖΑ: η υπόθεση μετατρέπεται σε Βατερλό για τη ΝΔ

Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου του, υποστηρίζει τα εξής:

Είχαμε προειδοποιήσει ότι η υπόθεση της προανακριτικής θα μετατραπεί για τη ΝΔ σε ένα μεγαλοπρεπές Βατερλό. Αυτό και γίνεται.

Αφού τα στοιχεία και η αλήθεια δεν τους επέτρεψαν να βαφτίσουν το υπαρκτό σκάνδαλο Novartis σε σκευωρία, τώρα προχωρούν στο δεύτερο στάδιο της γελοιοποίησης τους κατασκευάζοντας κατηγορίες που μόνο στο μυαλό των πραγματικών σκευωρών υπάρχουν.

Απέτυχαν να μπλοκάρουν την δικαστική έρευνα για το σκάνδαλο Novartis, απέτυχαν να τρομοκρατήσουν μάρτυρες και δικαστικούς λειτουργούς. Θα αποτύχουν ξανά.

Δικηγόροι Παπαγγελόπουλου: θα καταρρεύσει η σκευωρία

Ο Δημήτριος Τσοβόλας και η Λύδια Τσοβόλα, συνήγοροι υπεράσπισης του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, έκαναν την ακόλουθη δήλωση, μετά την πρόταση τριάντα (30) βουλευτών της Ν.Δ. για διεύρυνση των διερευνώμενων αδικημάτων από την ήδη λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής:

Η Ν.Δ. τελείως παρανόμως και μεθοδευμένα κατάθεσε εσπευσμένα σήμερα στη Βουλή νέα πρόταση για διεύρυνση του κατηγορητηρίου κατά του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, αμέσως μετά την προχθεσινή κατάθεση της τέως Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένιας Δημητρίου και πριν αυτή ολοκληρωθεί, η οποία διέψευσε κατηγορηματικά τις αντιφατικές και αναληθείς καταθέσεις των Εισαγγελέων Αγγελή και Ράϊκου.

Η Ν.Δ. επιδιώκει παρανόμως πριν κληθούν και εξετασθούν ουσιώδεις μάρτυρες που ζητήθηκαν από τον Δημ. Παπαγγελόπουλο, να αποσπάσει με την πλειοψηφία που διαθέτει στην Βουλή, επέκταση του κατηγορητηρίου από την ήδη λειτουργούσα Κοινοβουλευτική Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της σχετικής Επιτροπής της Βουλής. Αυτή όμως η μεθόδευση είναι παράνομη γιατί δεν μπορεί να εξετάσει η ίδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και νέα αδικήματα . Είναι δε ανεπίτρεπτο και παράνομο διαρκούσης της λειτουργίας της πρώτης Κοινοβουλευτικής Προκαταρκτικής Επιτροπής και πριν αυτή ολοκληρώσει την διαδικασία, να εκφράζουν γνώμη μέλη της περί υπάρξεως ενδείξεων ενοχής, γιατί αυτό αποτελεί μεροληπτική λειτουργία που απαγορεύεται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Οι ανωτέρω μεθοδεύσεις αποδεικνύουν παράνομη «κατασκευή» κατηγοριών και σχέδιο πολιτικής δίωξης σε βάρος του Δημ. Παπαγγελόπουλου.

Ότι όμως και να κάνουν η σκευωρία θα καταρρεύσει και θα αποκαλυφθούν οι πραγματικοί μικροκομματικοί στόχοι της Ν.Δ.