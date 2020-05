Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ: μόνοι και αβοήθητοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες

«Η κυβέρνηση στηρίζει τα μεγάλα συμφέροντα, οδηγώντας τους μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες και την εστίαση ένα βήμα πριν το οριστικό λουκέτο», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο τομεάρχης Εσωτερικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης, σε δήλωση του υποστηρίζει ότι «οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μόνοι και αβοήθητοι» ενώ «η κυβέρνηση στηρίζει τα μεγάλα συμφέροντα, οδηγώντας τους μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες και την εστίαση ένα βήμα πριν το οριστικό λουκέτο».

Η δήλωση του Χρήστου Σπίρτζη

Οι κυβερνητικές μεγαλοστομίες και τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα δεν αλλάζουν τη σκληρή πραγματικότητα: oι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν μείνει μόνοι και αβοήθητοι. Ειδικά, στον χώρο της εστίασης οι προτάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης για απόδοση περισσότερων τετραγωνικών σε δημόσιους χώρους, χωρίς επιπλέον χρέωση, έχουν δύο μεγάλα προβλήματα:

Α) Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων των καταστημάτων εστίασης δεν υπάρχουν επιπλέον τετραγωνικά για να διατεθούν και, κυρίως,

Β) Οι επαγγελματίες δεν αντέχουν να σηκώσουν το βάρος των ήδη σωρευμένων χρεών σε ενοίκια, τέλη τραπεζοκαθισμάτων, δημοτικά τέλη, ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές.

Καλούμε την κυβέρνηση για έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων με την οποία θα καλυφθούν ως το τέλος του έτους οι υποχρεώσεις των επαγγελματιών προς τους δήμους ώστε να στηριχθούν τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι θέσεις εργασίας.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 70+1 προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την τοπική αυτοδιοίκηση και την δημόσια διοίκηση, τις οποίες συζητήσαμε διεξοδικά με την ΚΕΔΕ και αποστείλαμε, εγκαίρως (πριν από ένα μήνα, στις 5 Απριλίου) στην κυβέρνηση υπήρχαν οι εξής προτάσεις για έκτακτη οικονομική ενίσχυση των Δήμων που περιελάμβαναν για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

- Στήριξη των επιχειρήσεων με μη είσπραξη δημοτικών τελών ως τέλος του χρόνου και αντικατάσταση των εσόδων από ενίσχυση των ΚΑΠ ή του ΠΔΕ ή του ΦιλόΔημου ΙΙ.

- Αναστολή μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020 πληρωμής ενοικίων δημοτικών καταστημάτων που ανεστάλη ολικώς ή μερικώς η λειτουργία τους.

- Αναστολή τουλάχιστον έως την 31-12-2020 της καταβολής μισθωμάτων προς το δημόσιο και τους ΟΤΑ από επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που μισθώνουν για επαγγελματική χρήση ακίνητα του δημοσίου και η επαγγελματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί λόγω της διάδοσης του ιού COVID 19.

- Ρύθμιση για την καταβολή μισθωμάτων, σε περίοδο 24 μηνών, μετά την αναστολή καταβολής.

- Απαλλαγή τελών χρήσης για τραπεζοκαθίσματα.

- Ανανέωση των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων για επαγγελματική χρήση που έχουν λήξει ή λήγουν ως το τέλος του έτους, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και ΟΤΑ σε περίπτωση που η επαγγελματική δραστηριότητά των επιχειρήσεων που έχουν μισθώσει τα εν λόγω ακίνητα έχει ανασταλεί λόγω της διάδοσης του ιού COVID-19.

Η κυβέρνηση οφείλει να λάβει μέτρα στήριξης τώρα, πριν να είναι αργά και πριν καταστεί μη αναστρέψιμη η κατάσταση για την εστίαση, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους και τις θέσεις εργασίας.

Τώρα είναι η ώρα ευθύνης όλων.