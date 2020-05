Κόσμος

Βρετανία: Υπό δοκιμή στη νήσο Γουάιτ η εφαρμογή ιχνηλάτησης για τον κορονοϊό

Στα 8 δισεκατομμύρια λίρες ανέρχεται το κόστος του προγράμματος αποζημίωσης εργαζομένων σε προσωρινή άδεια.

Αυτή την εβδομάδα μπαίνει σε δοκιμή η εφαρμογή ιχνηλάτησης επαφών του NHS, η οποία θα λάβει χώρα στη νήσο Γουάιτ (στις νότιες ακτές της Αγγλίας), όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ, στην ενημέρωση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, κατά την οποία παρουσίασε στοιχεία για τα διαγνωστικά τεστ και τον εντοπισμό του ιού.

Ο Υπουργός απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της βρετανικής νήσου να εγκαταστήσουν την εφαρμογή και να συμμετέχουν στην δοκιμαστική εφαρμογή της, καθώς όσοι περισσότεροι την χρησιμοποιήσουν τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα οι χρήστες θα προστατεύουν τον εαυτό τους και την υπόλοιπη κοινότητα. Διευκρίνισε πάντως, ότι η δοκιμαστική περίοδος της εφαρμογής στο νησί Γουάιτ δεν σημαίνει ότι θα καταργηθεί το μέτρο της κοινωνικής απόστασης εκεί. Διαβεβαίωσε επίσης ότι η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη ώστε να προστατεύει την ιδιωτικότητα και έχει την επικύρωση του εθνικού κέντρου κυβερνοασφάλειας.

Όπως είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση τις προηγούμενες μέρες, μετά την δοκιμαστική και επιτυχή λειτουργία σε έναν περιορισμένο γεωγραφικά χώρο, η εφαρμογή θα τεθεί σε λειτουργία και στην υπόλοιπη χώρα, για την οποία θα χρειαστεί να εργαστούν περίπου 18.000 άτομα. Ο Χάνκοκ επανέλαβε ότι τα σχέδια για τα διαγνωστικά τεστ και την ιχνηλάτηση δεν έχουν μοναδικό στόχο να σταθεροποιήσουν την καμπύλη, αλλά να την κρατήσουν όσο το δυνατό χαμηλότερα όπως επίσης και τον δείκτη αναπαραγωγής του ιού (κάτω από το όριο του 1).

Σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή των διαγνωστικών τεστ για τον κορονοϊό, ο Ματ Χάνκοκ, ανέφερε ότι χθες πραγματοποιήθηκαν 85.000 εξετάσεις, αρκετά λιγότερες από το όριο των 100.000 που είχε θέσει για το τέλος του Απριλίου.

Ανακοίνωσε επίσης ότι ο αριθμός των νέων θανάτων από την ασθένεια στη Βρετανία κατά το τελευταίο 24ωρο, ανέρχεται στους 288, και το σύνολο τώρα φτάνει τις 28.734. Πρόκειται όπως είπε για τον μικρότερο αριθμό θανάτων που καταγράφηκε από τα τέλη Μαρτίου, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι συνήθως αμέσως μετά το σαββατοκύριακο οι καταγραφές θανάτων εμφανίζονται μικρότερες.

Στα 8 δισ. λίρες το κόστος αποζημίωσης εργαζομένων σε προσωρινή άδεια

Τα 6,3 εκατομμύρια έφτασε ο αριθμός των εργαζομένων που επωφελούνται από το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης για την αποζημίωση της προσωρινής άδειας από την εργασία τους, λόγω του κορονοϊού.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η κυβέρνηση, στο πρόγραμμα αυτό έχουν εγγραφεί περίπου 800.000 εργοδότες και το κόστος του προγράμματος ανέρχεται μέχρι στιγμής στα 8 δισεκατομμύρια λίρες.

Αύξηση στο αίσθημα δυστυχίας των Βρετανών κατά το lockdown

Η πανδημία του κορονοϊού στη Βρετανία οδήγησε σε αύξηση του συνολικού επιπέδου δυστυχίας των πολιτών, όπως φαίνεται σε έκθεση που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) και αφορά μετρήσεις για την ευεξία κατά την περίοδο του lockdown και συγκεκριμένα από τις 20 έως τις 30 Μαρτίου.

Όπως φαίνεται σχεδόν οι μισοί πολίτες (49,6%) δήλωσαν ότι αισθάνονται υψηλά επίπεδα άγχους, δηλαδή περισσότερο από το διπλάσιο που είχε μετρηθεί στα τέλη του 2019, οπότε το ποσοστό έφτανε το 21%.