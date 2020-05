Κόσμος

Κορονοϊός – Τουρκία: σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων

Τι είπε στο διάγγελμα του ο Ερντογάν, ο οποίος μετά τον κορονοϊό αναφέρθηκε και στη Λιβύη!

Σε νέο διάγγελμα προς το τουρκικό έθνος, που πραγματοποίησε μετά από κυβερνητική σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε απόψε, ότι, από το ερχόμενο σαββατοκύριακο, θα αρχίσει η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η αρχή θα γίνει με την παροχή άδειας διάρκειας 4 ωρών στους πολίτες άνω των 65 και κάτω των 20 για να βγουν από το σπίτι μια φορά την εβδομάδα σε ξεχωριστές ημέρες. Επίσης θα αρθούν οι περιορισμοί για τις μετακινήσεις σε 7 πόλεις εξαιρουμένων όμως της Κωνσταντινούπολης, Σμύρνης και Άγκυρας όπου έχουν παρουσιαστεί τα περισσότερα κρούσματα και οι περισσότεροι θάνατοι από κορονοϊό.

Επίσης ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι από τη Δευτέρα θα ανοίξουν τα εμπορικά κέντρα, τα κουρεία, τα κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και κάποια άλλα καταστήματα. Τα πανεπιστήμια θα αρχίσουν να λειτουργούν από τις 15 Ιουνίου.

"Ο αριθμός των ασθενών μας μειώνεται. Αντίθετα, ο αριθμός των ασθενών που αναρρώνουν αυξάνεται σημαντικά. Έχουμε συνειδητά κάνει όλα τα βήματα από την πρώτη ημέρα της επιδημίας στη χώρα μας. Λάβαμε κάθε είδους μέτρα με βάση τις συστάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής. Φτάσαμε σε ένα σημαντικό σημείο καμπής. Κρατήσαμε το ποσοστό θνητότητας πολύ χαμηλό και αποτρέψαμε την εξάπλωση της νόσου," είπε ο τούρκος πρόεδρος.

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε στις αποστολές βοήθειας με ιατρικό υλικό που έστειλε η Τουρκία σε άλλες χώρες καθώς και στον επαναπατρισμό τούρκων πολιτών από το εξωτερικό.

"Προσφέραμε βοήθεια σε 57 χώρες και προχωρήσαμε στον επαναπατρισμό σχεδόν 65.000 τούρκων πολιτών στη χώρα μας. Ο αριθμός των ατόμων που έφτασε στην Τουρκία από τις 16 Απριλίου έφτασε τις 29.000. Κρατήσαμε αυτούς τους πολίτες σε καραντίνα, αποτρέψαμε τον κίνδυνο μετάδοσης της ασθένειας και μετά τους στείλαμε στα σπίτια τους. Βοηθήσαμε και υποστηρίξαμε 57 διαφορετικές χώρες. Τέλος, δώσαμε στη Σομαλία, μεταξύ άλλου ιατρικού υλικού, αναπνευστήρες δικής μας κατασκευής. Στείλαμε ιατρικό υλικό σε πολλές χώρες, ειδικά στις ΗΠΑ. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για την ανάπτυξη φαρμάκων και εμβολίων," δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος.

Ο πρόεδρος Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στο θέμα της Λιβύης και τόνισε ότι "οι δυνάμεις ασφαλείας μας θα συνεχίσουν να καταδιώκουν τους τρομοκράτες και ανάλογα με την πορεία των εξελίξεων μπορεί κάνουμε νέα βήματα".

Σχετικά με τη Λιβύη, είπε ο "πραξικοπηματίας" Χάφταρ έχει αρχίσει να καταρρέει και οι προσπάθειες των χωρών που παρέχουν απεριόριστη υποστήριξη στον Χάφταρ, δεν θα είναι αρκετές. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα λάβουμε νέα καλά νέα από τη Λιβύη," είπε.