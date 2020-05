Κόσμος

Κορονοϊός: ο χάρτης κρουσμάτων και θανάτων σε όλο τον πλανήτη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποια χώρα έχει τον υψηλότερο αριθμό θανάτων σε αναλογία πληθυσμού. Σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες καταγράφονται πλέον τα περισσότερα θύματα.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 249.372 ανθρώπους σε όλον τον κόσμο από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν πρωτοεμφανίστηκε ο κορονοϊός SARS-CoV-2 στην Κίνα, σύμφωνα με τον απολογισμό που συντάσσει το Γαλλικό Πρακτορείο βασιζόμενο σε επίσημες πηγές.

Μέχρι τις 22.00 απόψε (ώρα Ελλάδας) είχαν καταγραφεί περισσότερα από 3.555.790 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 195 χώρες και εδάφη. Ο αριθμός αυτός των διαγνωσμένων μολύνσεων, ωστόσο, αντανακλά μόνο ένα κλάσμα του πραγματικού αριθμού λοιμώξεων, με μεγάλο αριθμό χωρών να εξετάζουν μόνο τα κρούσματα που απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη. Τουλάχιστον 1.088.900 από αυτούς τους ασθενείς έχουν πλέον αναρρώσει.

Από χθες μέχρι σήμερα, αναφέρθηκαν παγκοσμίως 3.511 νέοι θάνατοι και 73.568 νέα κρούσματα. Οι χώρες όπου καταγράφηκαν οι περισσότεροι θάνατοι μέσα στο τελευταίο 24ωρο είναι οι ΗΠΑ (1.130), η Γαλλία (306) και το Ηνωμένο Βασίλειο (288).

Οι ΗΠΑ, όπου ο πρώτος ασθενής απεβίωσε στα τέλη Φεβρουαρίου, είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο, τόσο σε αριθμό κρουσμάτων (1.171.041) όσο και θανάτων (68.285). Τουλάχιστον 180.303 άνθρωποι έχουν αναρρώσει.

Μετά τις ΗΠΑ, ακολουθούν η Ιταλία (29.079 θάνατοι σε σύνολο 211.938 κρουσμάτων), το Ηνωμένο Βασίλειο (28.734 θάνατοι, 190.584 κρούσματα), η Ισπανία (25.428 θάνατοι, 218.011 κρούσματα) και η Γαλλία (25.201 θάνατοι, 169.462 κρούσματα).

Από τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο, το Βέλγιο είναι αυτό που μετρά τον μεγαλύτερο αριθμό νεκρών σε σύγκριση με τον πληθυσμό του, έχοντας 68 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους και ακολουθούν η Ισπανία (54), η Ιταλία (48), η Βρετανία (42) και η Γαλλία (39).

Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο) απ’ όπου ξεκίνησε η επιδημία, έχει επισήμως 82.880 κρούσματα (3 νέα) και 4.633 θανάτους (κανένας το τελευταίο 24ωρο). Οι ασθενείς που ανέρρωσαν φτάνουν τους 77.766.

Η Ευρώπη μέχρι σήμερα στις 22:00 ώρα Ελλάδας μετρά 145.022 θανάτους σε σύνολο 1.572.174 κρουσμάτων, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς μαζί 72.186 θανάτους (1.231.656 κρούσματα), η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 13.888 (261.333 κρούσματα), η Ασία 9.272 θανάτους (246.236 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 7.046 θανάτους (189.766 κρούσματα), η Αφρική 1.835 θανάτους (46.474 κρούσματα) και η Ωκεανία 123 θανάτους (8.153 κρούσματα).

Ο απολογισμός συντάσσεται με βάση δεδομένα που συλλέγουν τα γραφεία του Γαλλικού Πρακτορείου από επίσημες πηγές και από πληροφορίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.