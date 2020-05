Κόσμος

Η Νέα Υόρκη ετοιμάζεται για την έξοδο από την καραντίνα

Τις φάσεις επανεκκίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας παρουσίασε ο κυβερνήτης της αμερικανικής πολιτείας.

Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, παρουσίασε σήμερα τις φάσεις επανεκκίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην πολιτεία, ξεκινώντας με πολύ συγκεκριμένους τομείς, όπως την οικοδομή, στις περιοχές που έχουν πληγεί λιγότερο από την πανδημία.

Ο Κουόμο δεν έδωσε κάποιο χρονοδιάγραμμα, ωστόσο η καραντίνα στην Πολιτεία λήγει στις 15 Μαΐου. Ο κυβερνήτης είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι περιοχές όπου έχουν καταγραφεί λίγα κρούσματα και διαθέτουν αρκετές ελεύθερες νοσοκομειακές κλίνες μπορεί να ξανανοίξουν μετά την ημερομηνία αυτήν.

Μολονότι δεν έδωσε πολλές διευκρινίσεις, το περίγραμμα που αποκάλυψε ο Κουόμο κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, είναι το πιο λεπτομερές μέχρι σήμερα για το πώς θα αρχίσουν να χαλαρώνουν οι περιορισμοί για τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους. Όπως είπε, κατανοεί τα αισθήματα των διαδηλωτών που ζητούν μια πιο γρήγορη επανεκκίνηση, όμως προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τον ιό. Υπενθύμισε μάλιστα ότι η ισπανική γρίπη του 1918 ήταν πιο θανατηφόρα κατά το δεύτερο κύμα της.

«Μπορούμε να το κάνουμε για μια σύντομη περίοδο, όχι όμως για πάντα», είπε ο Κουόμο, αναφερόμενος στην εντολή για καραντίνα που ισχύει από τα μέσα Μαρτίου. «Αλλά η επανέναρξη είναι πιο δύσκολη από το κλείσιμο», πρόσθεσε.

Στην πρώτη φάση μπορεί να ξεκινήσουν και πάλι η οικοδομή, η μεταποιητική βιομηχανία και επιλεγμένα καταστήματα λιανικής. Θα ακολουθήσουν, στη δεύτερη φάση, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τα μεσιτικά γραφεία και τα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων ενώ στην τρίτη μπορεί να επαναλειτουργήσουν τα εστιατόρια, οι υπηρεσίες εστίασης γενικότερα και τα ξενοδοχεία. Στην τέταρτη και τελευταία φάση εντάσσονται οι χώροι ψυχαγωγίας και διασκέδασης και τα σχολεία.

Η κάθε περιοχή θα μπορεί να επανεκκινήσει την οικονομία της αφού ληφθούν υπόψη ορισμένες προϋποθέσεις: ο ρυθμός νέων μολύνσεων, οι διαθέσιμες κλίνες στα νοσοκομεία, οι δυνατότητες διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων και το αν υπάρχουν αρκετοί “ιχνηλάτες” για να εντοπίζουν τις επαφές των ασθενών. Τα νοσοκομεία θα πρέπει επίσης να έχουν αποθέματα ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού για 90 ημέρες, ώστε να μην παρατηρηθούν ξανά ελλείψεις, όπως έγινε τον Μάρτιο.

Αν και δεν διευκρίνισε ποιες περιοχές θα ανοίξουν πρώτες, έδειξε ένα σλάιντ όπου ανέφερε τις βόρειες και κεντρικές περιοχές της Πολιτείας ως “χαμηλού κινδύνου”, σε αντίθεση με την πόλη της Νέας Υόρκης και το Λονγκ Άιλαντ.

Σύμφωνα με τον Κουόμο, στη Νέα Υόρκη έχουν ελεγχθεί πάνω από 1 εκατομμύριο κάτοικοι, περίπου δηλαδή το 5% του πληθυσμού. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από οποιασδήποτε άλλης χώρας, ακόμη και από της Ιταλίας (3,5%) και της Νότιας Κορέας (1,2%).

Ο κυβερνήτης ανακοίνωσε επίσης ότι το προηγούμενο 24ωρο έχασαν τη ζωή τους από την COVID-19 άλλοι 226 άνθρωποι, ο χαμηλότερος αριθμός από τις 27 Μαρτίου. Συνεχίζεται επίσης η πτωτική τάση στον αριθμό των ανθρώπων που νοσηλεύονται και έχουν εισαχθεί σε ΜΕΘ. Σημείωσε όμως ότι η πτωτική τάση δεν είναι «τόσο απότομη» όσο εκείνη της αύξησης των κρουσμάτων, τον Μάρτιο, και προειδοποίησε να μην υποτιμάται ο ιός, τον οποίο αρχικά κάποιοι θεώρησαν παρόμοιο με την εποχική γρίπη αλλά έχει σκοτώσει περίπου 25.000 ανθρώπους στην πολιτεία αυτήν. «Αντιμετωπίζουμε ένα διαφορετικό θηρίο και το μάθαμε με τον σκληρό τρόπο», παρατήρησε.