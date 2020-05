Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου και η Σελήνη λίγο πριν περάσει στο Σκορπιό, όπου την Πέμπτη θα βρεθεί απέναντι από τον Ήλιο για την Πανσέληνο του μήνα, θα βρίσκεται στο Ζυγό για να δώσει έμφαση στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών.

Όμως όπως είπαμε και χθες αυτή η εβδομάδα έχει έντονη την επιρροή του τετραγώνου της Αφροδίτης από το ζώδιο των Διδύμων με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύς, γεγονός που προμηνύει διαψεύσεις και απογοητεύσεις. Είναι καλό να συνειδητοποιήσουμε άμεσα ότι έχουμε υποστεί ένα ομαδικό σοκ που είτε το θέλουμε, είτε όχι μας έχει επηρεάσει και θα χρειαστούμε χρόνο κι εμείς και οι υπόλοιποι άνθρωποι γύρω μας να ξαναβρούμε τα πατήματα μας. Επίσης όλοι είχαμε περισσότερο χρόνο με τους εαυτούς μας και είναι πιθανό να ήρθαμε σε πιο καθαρή και πιο ειλικρινή επαφή με τα συναισθήματα μας, γεγονός που μπορεί από τη μία να μας έφερε πιο κοντά σε κάποιους ανθρώπους, όμως από την άλλη είναι εξίσου πιθανό και λογικό να μας απομακρύνει από κάποιους άλλους. Οι αποκαλύψεις σίγουρα δε θα είναι ούτε εύκολες, ούτε ανώδυνες.

Κριός: Αυτό που θα πρέπει να προσέξεις σήμερα είναι την υπερβολική σου αυτοπεποίθηση που κάποιες φορές μπορεί να σε προδώσει. Αφού σου θυμίσω ότι οι μέρες που διανύουμε είναι ιδιαίτερες και ότι θα πρέπει να σκέφτεσαι δυο φορές πριν μιλήσεις και σε ποιον θα μιλήσεις, θέλω να σου πω και γι’ αυτό το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα που μπορεί να σου δημιουργήσει προβληματάκια στην υγεία σου, επειδή π.χ. την ώρα που εκτελείς τις ασκήσεις σου στο πάρκο η προσοχή σου αποσπάται από τις ωραίες υπάρξεις που σε περιβάλλουν. Συγκεντρώσου λοιπόν…

Ταύρος: Η δίψα σου για επιτυχία μπορεί να σε κάνει να διαβάσεις τις καταστάσεις πιο θετικά απ’ όσο θα έπρεπε και να πάρεις ρίσκα που αν είχες πιο καθαρό μυαλό δε θα τα έπαιρνες. Αυτές εδώ οι μέρες είναι περίεργες και το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός είτε ότι δεν ξέρεις τι θέλεις, είτε σε έχεις πείσει πως θέλεις δίπλα σου ανθρώπους και πράγματα που στην πραγματικότητα δεν έχουν να σου προσφέρουν κάτι. Απόλυτη προσοχή στον τρόπο που διαχειρίζεσαι τα οικονομικά σου και σε ενδεχόμενες αγορές που ίσως θελήσεις να πραγματοποιήσεις.

Δίδυμοι: Αυτές εδώ οι μέρες απαιτούν από σένα να πατάς γερά τα πόδια σου στη γη, αν δεν θες να σε προσγειώσουν ανώμαλα τα γεγονότα. Εάν προσπαθήσεις να επιβάλεις τις απόψεις σου στο σύντροφό σου, τους συνεργάτες σου ή ακόμα και σε κάποιο φίλο σου, χωρίς να επιδείξεις τον ανάλογο σεβασμό και χωρίς διάθεση να τους καταλάβεις, δεν αποκλείεται την ίδια στιγμή να ανοίγεις εν αγνοία σου το κουτί της Πανδώρας και να βρεθείς σε διενέξεις που δε θα μπορέσεις να αντιμετωπίσεις με ευκολία, αφού οι άλλοι φαίνεται να ξέρουν πως μπορούν να σε πληγώσουν.

Καρκίνος: Αυτές τις μέρες φαίνεται ότι οι επαγγελματικές σου υποχρεώσεις είναι βουνό, πράγμα όμως που μάλλον δε σου είναι και τόσο πρόβλημα, αφού λίγη εργασιοθεραπεία σε βολεύει και σε αποτραβάει από τα προβλήματα και την απογοήτευση που μπορεί να σου δημιούργησε τις προηγούμενες μέρες η έλλειψη συνεννόησης, κυρίως με ανθρώπους που ανήκουν στον ευρύτερο φιλικό σου κύκλο. Παρόλα αυτά προσπάθησε να μην το παρακάνεις, γιατί εκτός του ότι δεν είναι η καλύτερη μέρα για να κλείσεις πολλές εκκρεμότητες και ειδικά σοβαρές υποθέσεις, το να παραμελήσεις κάποια αγαπημένα σου πρόσωπα μπορεί να σου γυρίσει μπούμερανγκ.

Λέων: Παρόλο που πολύ θα ήθελες να βρεις έναν τρόπο να απαλλαγείς από τις υποχρεώσεις που μπορεί να υπάρχουν στην εργασία σου και να ασχοληθείς αποκλειστικά με κάποιο ερωτικό θέμα σου σήμερα ή ακόμα και με τα παιδιά σου, φαίνεται ότι προκύπτουν εμπόδια και διλήμματα που σε δυσκολεύουν. Για να στο κάνω όμως πιο εύκολο θα σου πω ότι αν κάνεις πράγματα απλά και μόνο για να αρέσεις στους άλλους ή επειδή έτσι φαντάζεσαι ότι θα διασφαλίσεις κάποια συμφέροντα σου καλύτερα να μην τα κάνεις καθόλου.

Παρθένος: Δεν ξέρω αν είσαι υπερβολικός ή αν έχεις το δίκιο με το μέρος σου, ωστόσο σήμερα σε διακατέχει ένα συναίσθημα ότι έχεις αναλάβει μεγαλύτερα βάρη από αυτά που σου αναλογούν και ότι είτε ο σύντροφος, είτε κάποιος από τους συνεργάτες σου δεν κάνουν κάτι που να δείχνει ότι έχουν τη διάθεση να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Το να κλαφτείς ή να προσπαθήσεις να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα με πλάγιους τρόπους, όπως το να απευθυνθείς σε άλλους ανθρώπους για να βρεις τη δικαίωση που θέλεις, όχι μόνο δε είναι αποτελεσματικό, αλλά ενδεχομένως και να σε εκθέσει.

Ζυγός:Δυσκολεύεσαι να αποδεχτείς την πραγματικότητα την οποία ζεις και προφανώς δεν είσαι τρελός, αλλά υπάρχουν λόγοι που σε κάνουν να αρνείσαι να συμβιβαστείς. Το θέμα είναι ότι σε κάποιες τέτοιες φάσεις λειτουργείς πολύ σπασμωδικά και ενδιαφέρεσαι μόνο για την αλλαγή, χωρίς να μετράς επαρκώς τις συνέπειες που αυτή μπορεί να έχει. Επειδή αυτές οι μέρες γενικότερα έχουν έντονη την παρουσία του Ποσειδώνα και τα πράγματα είναι κάπως θολά καλό θα είναι να μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις και να μην πιστέψεις σε κάποιο ιδανικό σενάριο για το μέλλον που μπορεί να σου παρουσιάζουν οι άλλοι ή που έχεις εσύ στο μυαλό σου.

Σκορπιός: Προσεκτικούς χειρισμούς απαιτεί από εσένα η σημερινή μέρα ειδικά αν διαχειρίζεσαι χρήματα τρίτων, ανάμεσα σε αυτούς ακόμα και του συντρόφου σου, αφού μπορεί να βρεθείς μπλεγμένος για πολλούς λόγους και με διάφορους τρόπους. Παράλληλα όμως και οι φιλικές σχέσεις έχουν απαιτήσεις, αφού κάπου τα όρια ξεπερνιούνται και μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια απωθημένα που αφενός μπορεί να έχουν να κάνουν με τη διάψευση κάποιων προσδοκιών της μιας ή της άλλης πλευράς κι αφετέρου με οικονομικές διαφορές που μπορεί να προκύψουν. Εννοείται πως ούτε δανείζεις, ούτε δανείζεσαι αυτές τις μέρες.

Τοξότης: Ιδιαίτερα απαιτητικές αυτές εδώ οι μέρες με το πλανητικό σκηνικό να είναι θολό κυρίως όσον αφορά τις σχέσεις σου και τις επαφές σου με τους ανθρώπους που έρχεσαι σε επαφή καθημερινά στην προσωπική ή την επαγγελματική σου ζωή, όπου τα πράγματα φαίνεται να λειτουργούν εντελώς κόντρα και είναι πιθανό να νιώσεις ότι οι προσπάθειες σου δεν αναγνωρίζονται όσο θα ήθελες. Μάλιστα σήμερα κάποιοι, προκειμένου να σε ξεφορτωθούν, μπορεί να σου δώσουν υποσχέσεις που δεν έχουν και πολλές πιθανότητες να γίνουν πράξη.

Αιγόκερως: Μπορεί να νιώθεις την υποχρέωση να κάνεις πράγματα που δε θέλεις ή να κοινωνικοποιηθείς περισσότερο απ’ όσο αντέχεις στην πραγματικότητα, στο βωμό των δημοσίων σχέσεων και ίσως της προώθησης κάποιων επαγγελματικών σου σχεδίων. Από την άλλη στην ερωτική σου ζωή φαίνεται να υπάρχει επαναφορά κάποιων προσώπων, που όμως καλό θα ήταν να μείνουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, αφού όσο κι αν θέλεις να κρατάς τις θετικές αναμνήσεις, υπάρχουν πράγματα που δεν μπορείς να ξεπεράσεις και τα οποία δεν υπάρχει λόγος να τα αναβιώνεις.

Υδροχόος : Έντονα συναισθηματικά μπερδέματα κρύβει για εσένα η σημερινή μέρα, αφού προσπαθείς να αντιμετωπίσεις κάποιες καταστάσεις που πονάνε με πλάγιους τρόπους, αποφεύγοντας να μπεις στην ουσία των πραγμάτων. Δεν μπορείς να χαλάς μια σχέση επειδή κάποιος δε σου έκανε κάποιο χατίρι ή επειδή κάποιος δεν είναι ακριβώς όπως τον θες, ούτε όμως απ’ την άλλη χρειάζεται να κολλάς με ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να εκτιμήσουν αυτό που είχες να τους προσφέρεις. Λίγη λογική, ίσως και λίγος κυνισμός να σε βοηθούσαν σήμερα, μόνο που δύσκολα θα τα έχεις σε μια έντονα “ποσειδώνια” μέρα.

Ιχθύς: Μια μέρα που φαίνεται όλοι και όλα να ξεσπάνε πάνω σου είναι η σημερινή, όπου δεν αποκλείεται να ανοίξεις το στόμα σου και...όποιον πάρει ο χάρος. Θα χρειαστεί λοιπόν πολλή ψυχραιμία από πλευράς σου προκειμένου να μπορέσεις να σε προστατεύσεις από τις απαιτήσεις όλων όσων περιμένουν από σένα να ανταποκριθείς στις προσδοκίες τους. Επειδή μάλιστα δεν αποκλείεται να σε θυμηθούν ακόμα και κάτι μακρινά ξαδέρφια σου απ’ την Αυστραλία, εγώ στη θέση σου θα έκλεινα κινητά, υπολογιστές και ό,τι άλλο και θα εξαφανιζόμουνα.

Πηγή: astrologos.gr