Θεοχάρης: Το σχέδιο στήριξης του τουρισμού

Τους βασικούς άξονες του σχεδίου που θα αξιοποιηθεί ώστε να επαναλειτουργήσει ο τουρισμός παρουσίασε ο Υπουργός Τουρισμού.

«Έχουμε σχέδιο για τη στήριξη του ελληνικού τουρισμού. Θα αξιοποιήσουμε και την τελευταία ευκαιρία, με τήρηση όμως των υγειονομικών κανόνων», ανέφερε μιλώντας χθες βράδυ στη Βουλή ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης και παρουσίασε τους βασικούς άξονες του σχεδιασμού, σημειώνοντας όμως ότι δεν είναι δυνατό να γίνουν φέτος συγκρίσεις με πέρυσι:

Υγειονομικός άξονας. Προετοιμάζονται πρωτόκολλα για τα ξενοδοχεία, για τις μαρίνες, το yachting, για τις μεταφορές στα τουριστικά λεωφορεία, αεροπλάνα κ.λπ. Είναι ρεαλιστικά, είπε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι οι όροι θα είναι τέτοιοι ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο ούτε η υγεία των πολιτών ούτε η φήμη των προορισμών ούτε η υγεία των επισκεπτών. Στις 8 Μαΐου οι ομάδες εργασίας του υπουργείου Τουρισμού με τον ΕΟΔΥ θα είναι έτοιμες με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα ώστε να προχωρήσει η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. «Στόχος μας είναι η Ελλάδα να είναι στις πρώτες χώρες με οριστικοποίηση πρωτοκόλλων», είπε ο υπουργός.

Οικονομικός άξονας. Προετοιμάζονται συγκεκριμένα και κοστολογημένα πακέτα που θα παρουσιαστούν την τρέχουσα εβδομάδα, σε συνεργασία με τα υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και το υπουργείο Εργασίας. Θα κινούνται σε τρεις κατευθύνσεις. Θα στηριχθούν οι εργαζόμενοι που δεν θα απορροφηθούν. «Πρέπει να αναγνωρίσουμε την οικονομική πραγματικότητα. Η ζήτησε δεν θα είναι αρκετή για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε όλους τους εργαζόμενους. Τα νούμερα δεν θα είναι θετικά αλλά δεν είναι θετικά και για καμία χώρα», είπε ο υπουργός και υπογράμμισε ότι οι εργαζόμενοι που δεν θα απορροφηθούν, θα στηριχθούν από την κυβέρνηση της ΝΔ. Οι επιχειρήσεις που θα ανοίξουν και θα είναι παρούσες σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, στηρίζοντας το τουριστικό προϊόν, θα στηριχθούν από την κυβέρνηση, είπε επίσης και τόνισε ότι θα στηριχθεί και η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Διπλωματικός άξονας. «Ο ελληνικός τουρισμός θα είναι έτοιμος να υποδεχθεί τουρίστες. Αν όμως η γερμανική κυβέρνηση, η ρωσική κυβέρνηση, η κυβέρνηση των ΗΠΑ βάζουν σε καραντίνα όσους επιστρέφουν από τη χώρα μας, τότε δεν θα έρθει κανένας τουρίστας. Χρειάζονται διπλωματικές κινήσεις», είπε ο κ. Θεοχάρης και πρόσθεσε ότι ήδη εργάζονται ομάδες εργασίας με συγκεκριμένες χώρες για να είναι δυνατό να ανοίξουν τα σύνορα το συντομότερο δυνατό. «Όμως δεν μπορούμε να αναγκάσουμε και κανένα. Θα επιδιώξουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Κινούμαστε σε πολλά επίπεδα», είπε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι μέτρα θα ληφθούν και για την στήριξη του εσωτερικού τουρισμού.

Προβολή της χώρας. Τις επόμενες εβδομάδες θα είναι έτοιμη καμπάνια για την προβολή της χώρας.

Διεθνείς επαφές. Ενίσχυση επαφών με τους tour operator και τα διεθνή μέσα ώστε να κρατηθεί η χώρα μας σε πρώτη επαφή με τους δυνητικούς επισκέπτες.

Ο υπουργός αναφέρθηκε εξάλλου στην ψηφιακή λειτουργία του υπουργείου. «Μετά το τέλος αυτής της κρίσης θα παραδώσουμε ένα ψηφιακό υπουργείο», είπε. «Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε τετραψήφιος που απαντά στις ερωτήσεις του Έλληνα ξενοδόχου, του εργαζόμενου, του επιχειρηματία και θα είναι η καρδιά της στήριξης και υποστήριξης των τουριστών που θα έρθουν στην Ελλάδα και αυτό και τα επόμενα καλοκαίρια», πρόσθεσε.

Επίκαιρη ερώτηση για τη στήριξη και επανεκκίνηση του τουρισμού απηύθυνε στον υπουργό ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Φραγγίδης σημειώνοντας ότι ο τουρισμός είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας στην Ελλάδα αλλά πλήττεται βάναυσα και οι εκτιμήσεις είναι δυσοίωνες. Είπε ότι απαιτείται άμεσα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης και επανεκκίνησης του τουρισμού αλλά μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστό αν υπάρχει πλάνο και σχέδιο για την επόμενη μέρα. Ανέφερε επίσης ότι είναι αδήριτη η ανάγκη στήριξης των εργαζομένων στον τουρισμό και να στηριχθούν οι τουριστικές επιχειρήσεις.