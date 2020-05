Αθλητικά

Προ των πυλών το “πράσινο φως” για την Βundesliga

Συνεδριάζουν οι πρωθυπουργοί των κρατιδίων της Γερμανίας, μέσω τηλεδιάσκεψης, για το μέλλον του ποδοσφαίρου.

Οι πρωθυπουργοί των ομόσπονδων κρατιδίων της Γερμανίας στην αυριανή τηλεδιάσκεψη με την καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ, όπου αναμένεται να συμφωνήσουν σε μέτρα για την περαιτέρω ελάφρυνση των περιορισμών, πρόκειται, όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές, να επιτρέψουν στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Βundesliga να ξαναρχίσει, πιθανώς από τις 15 Μαΐου, υπό αυστηρές συνθήκες χωρίς οπαδούς στα γήπεδα. Ταυτόχρονα, όπως αναφέρεται θα επιτραπούν υπαίθρια αθλήματα για μη επαγγελματίες και παιδιά.

Η Γερμανία ήταν πιο επιτυχημένη από άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες στην επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού - εκτιμά ότι κάθε 100 φορείς του ιού μολύνει τώρα μόνο 74 άλλους κατά μέσο όρο, πολύ κάτω από το 100 που υποχρεώνει σε επιβολή νέων περιορισμών.