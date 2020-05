Παράξενα

Σκούπισε τη μύτη του πάνω σε υπάλληλο που του είπε να βάλει μάσκα (βίντεο)

Ούτε στο πιο αρρωστημένο σενάριο των ημερών της πανδημίας δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο.

Ένα απίστευτο περιστατικό κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας σούπερ μάρκετ στη Μινεσότα.

Ηλικιωμένος μπήκε στο κατάστημα, στο οποίο υπάρχουν αναρτημένες ανακοινώσεις για την υποχρεωτική χρήση μάσκας στο χώρο, χωρίς όμως να τη φορά.

Όταν η υπάλληλος του είπε ότι πρέπει να φορά μάσκα, εκείνος την πλησιάσει και σκούπισε τη μύτη του πάνω στην μπλούζα της. «Ορίστε, θα χρησιμοποιήσω αυτό για μάσκα», της είπε.

Η Αστυνομία του Μίσιγκαν ανέβασε το βίντεο στα social media, ζητώντας πληροφορίες για τον ηλικιωμένο.

Λίγες ώρες αργότερα και αφού το βίντεο έκανε το γύρο του διαδικτύου, ο άνδρας συνελήφθη και σύμφωνα με Μέσα, θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για επίθεση.