Κόσμος

Κορονοϊός: Ένα και εισαγόμενο το κρούσμα στην Κίνα

Κερδίζει τη μάχη με την πανδημία η χώρα από την οποία ξεκίνησε.

Η Εθνική Επιτροπή Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ως τα μεσάνυχτα χθες Δευτέρα κατέγραψε ένα νέο κρούσμα μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό στην ηπειρωτική Κίνα, από τρία την προηγουμένη, το οποίο ήταν εισαγόμενο, κατά την ορολογία του Πεκίνου όταν εντοπίζονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσβληθεί μεταξύ των ταξιδιωτών που φθάνουν από το εξωτερικό.

Με τον εντοπισμό του ασθενούς στη Σαγκάη, τα κρούσματα του είδους έφθασαν τα 1.676, ενώ το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 ανήλθε ως χθες σε 82.881.

Δεν αναφέρθηκε κανένας νέος θάνατος ασθενούς εξαιτίας της COVID-19. Ο απολογισμός της πανδημίας στη χώρα όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο νέος κορονοϊός παρέμεινε αμετάβλητος, στους 4.633 νεκρούς, επισήμως.

Η Εθνική Επιτροπή (το υπουργείο) Υγείας της Κίνας ενημέρωσε ακόμη ότι εντοπίστηκαν 15 νέες περιπτώσεις ασυμπτωματικών φορέων, δύο περισσότερες από την προηγουμένη.